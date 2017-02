Bulbul noir dans la ville de Chiayi

TAIPEI (Taiwan News) - Une troupe d’oiseaux aux plumes noirs et au bec rouge ont choisi de chercher leur nourriture sur les arbres du parc culturel de la ville Chiayi. Des grains de Melia azedarach accrochés sur les tiges sont croqués par ces invités inattendus ces derniers jours. La présence de ces oiseaux sont les témoins de l’amicalité de l’environnement de la ville comme le membre de l’Association de la Société des Régions Sauvages a dit, selon le reportage CNA.

Cet oiseau aux plumes noirs et au bec rouge est une espèce de passereau de la famille des Pycnonotidae appellé Bulbul noir (Hypsipetes leucocephalus), d’après Wikipédia.

“Le bulbul noir est une espèce animale de Taiwan, il vit dans les forêts qui sont à moins de 1500 mètres d’altitude dont on les voit le plus souvent au croisement des pentes des montagnes et des forêts”, a dit le vice president de l’association.

C’est une bonne chance pour faire une classe sur l’environnement avec mais il est conseillé au public de les regarder à travers les jumelles de loin car c’est la saison d’amour des bulbuls noirs, a poursuivi le vice president de l’Association.

Le bulbul noir vit seul pendant l’été et en groupe pendant l’hiver à la recherche de la nourriture et pour la reproduction mais leur zone d’activité sont dans les montagnes. Si on les voit dans le parc culturel et a l’école élémentaire de Wenya, cela veut dire que l’environnement de la ville est devenu amical, a dit le reportage.