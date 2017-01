Un Nouvel An chinois avec des fleurs porte-bonheur

TAIPEI (Taiwan News) - Ce sera le Nouvel An chinois en fin de janvier et une bonne chance est espérée pour toute l’année. Pendant les jours de fêtes que tout le monde passe en famille, un voyage dans le pays ou des visites chez des amis sont dans les plans. Pour accueillir leur arrivée, une bonne décoration dans le salon est obligatoire pour créer une ambiance douce et charmante. D’après le reportage CNA, la presse japonnaise TOKYO FM+ a interviewée une fleuriste décoratrice japonaise qui suggère une décoration avec des fleurs pour cette occasion.

D’après son interview, les fleurs blanches représentent la purification, le blanchissement, une couleur emblématique qui représente aussi le commencement dont on voit souvent dans les fêtes de mariages.

De plus, les fleurs blanches veut dire aussi l’augmentation de la santé et de la chance mais avant la bonne chance, une bonne santé est espérée. C’est la saison des giroflées blanches au mois de janvier, une bonne raison pour décorer le salon avec, a dit le reportage.

Pour ceux qui espère augmenter leur chance d’amour, il leur faudrait des fleurs aux couleurs roses foncées comme les roses.

A Taiwan, avant les jours de fêtes du Nouvel An chinois, beaucoup de marché des fleurs vont prolonger les heures d’ouvertures avant les jours de fêtes. Par exemple, les enchères de fleurs à Taipei seront ouvert du 6 janvier au 27 janvier avec 5 jours d’ouvertures 24 heures sur 24 à partir du 23 janvier à 2 heures du matin du 27 janvier. Pour ceux qui sont à la recherche des plantes portes-bonheurs, comme le bamboo de la chance, les fleurs d’ananas ornementales, les kumquats ou fortunella et d’autres plantes qui représentent la santé, la fortune, la chance, ne doivent pas manquer ces ouvertures, d’après les reportages.