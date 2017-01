New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Monday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2160 2182 2143 2165 Up 25 May 2159 2189 2147 2172 Up 26 Jul 2164 2195 2155 2178 Up 26 Sep 2181 2208 2174 2193 Up 27 Dec 2205 2231 2200 2215 Up 26 Mar 2221 2240 2218 2231 Up 26 May 2248 2250 2248 2248 Up 27 Jul 2248 2261 2248 2261 Up 27 Sep 2259 2272 2259 2272 Up 26 Dec 2288 Up 28