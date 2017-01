CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 433 1-4 May 447 Jul 461 1-2 Sep 475 3-4 Dec 493 1-4 Mar 504 3-4 May 513 Jul 513 1-4 Sep 523 1-2 Dec 536 1-4 Mar 546 1-2 May 552 3-4 Jul 545 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 369 1-2 May 376 1-2 Jul 383 1-4 Sep 389 1-2 Dec 396 Mar 402 1-2 May 406 Jul 408 3-4 Sep 403 1-2 Dec 405 1-2 Mar 412 3-4 May 417 3-4 Jul 421 1-4 Sep 418 3-4 Dec 409 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 260 May 248 1-2 Jul 246 Sep 240 3-4 Dec 236 Mar 236 May 236 Jul 236 Sep 236 Dec 236 Jul 236 Sep 236 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1057 3-4 May 1066 3-4 Jul 1073 Aug 1068 1-2 Sep 1046 1-2 Nov 1025 1-4 Jan 1028 Mar 1024 May 1023 1-2 Jul 1024 1-2 Aug 1016 3-4 Sep 996 3-4 Nov 977 Jan 980 1-2 Mar 980 1-2 May 983 1-4 Jul 982 3-4 Aug 982 3-4 Sep 982 3-4 Nov 965 Jul 965 Nov 957 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 35.13 May 35.38 Jul 35.62 Aug 35.57 Sep 35.47 Oct 35.22 Dec 35.25 Jan 35.22 Mar 35.11 May 35.07 Jul 35.08 Aug 35.02 Sep 34.87 Oct 34.51 Dec 34.31 Jan 34.31 Mar 34.31 May 34.31 Jul 34.31 Aug 34.31 Sep 34.31 Oct 34.31 Dec 34.31 Jul 34.31 Oct 34.31 Dec 34.31 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 343.50 May 346.60 Jul 348.40 Aug 345.60 Sep 341.60 Oct 334.20 Dec 334.30 Jan 332.60 Mar 330.10 May 329.80 Jul 330.10 Aug 328.80 Sep 327.20 Oct 320.50 Dec 319.80 Jan 327.20 Mar 327.20 May 327.20 Jul 327.20 Aug 327.20 Sep 327.20 Oct 328.60 Dec 328.60 Jul 328.60 Oct 328.60 Dec 328.60