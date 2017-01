Australian Open Results

Saturday At Melbourne Park Melbourne, Australia Purse: $37.4 million (Grand Slam) Surface: Hard-Outdoor Singles Men Third Round

David Goffin (11), Belgium, def. Ivo Karlovic (20), Croatia, 6-3, 6-2, 6-4.

Dominic Thiem (8), Austria, def. Benoit Paire, France, 6-1, 4-6, 6-4, 6-4.

Women Third Round

Barbora Strycova (16), Czech Republic, def. Caroline Garcia (21), France, 6-2, 7-5.

Jennifer Brady, United States, def. Elena Vesnina (14), Russia, 7-6 (4), 6-2.

Mirjana Lucic-Baroni, Croatia, def. Maria Sakkari, Greece, 3-6, 6-2, 6-3.

Ekaterina Makarova (30), Russia, def. Dominika Cibulkova (6), Slovakia, 6-2, 6-7 (3), 6-3.

Serena Williams (2), United States, def. Nicole Gibbs, United States, 6-1, 6-3.

Johanna Konta (9), Britain, def. Caroline Wozniacki (17), Denmark, 6-3, 6-1.

Doubles Men Second Round

Feliciano Lopez and Marc Lopez (5), Spain, def. Jonathan Eysseric and Fabrice Martin, France, 6-4, 6-4.

Marcus Daniell, New Zealand, and Marcelo Demoliner, Brazil, def. Raven Klaasen, South Africa, and Rajeev Ram (6), United States, 6-1, 7-6 (4).

Pierre-Hugues Herbert and Nicolas Mahut (1), France, def. Jerzy Janowicz and Marcin Matkowski, Poland, 6-3, 6-2.

Sam Groth and Chris Guccione, Australia, def. Treat Huey, Philippines, and Max Mirnyi (10), Belarus, 7-6 (10), 7-6 (5).

Bob and Mike Bryan (3), United States, def. Nenad Zimonjic, Serbia, and Mischa Zverev, Germany, 6-3, 6-2.

Sam Querrey and Donald Young, United States, def. Karen Khachanov and Andrey Kuznetsov, Russia, 7-6 (5), 6-4.

Juan Sebastian Cabal and Robert Farah (14), Colombia, def. Dusan Lajovic and Viktor Troicki, Serbia, 2-6, 7-5, 6-0.

Women Second Round

Viktorija Golubic, Switzerland, and Kristyna Pliskova, Czech Republic, def. Kiki Bertens, Netherlands, and Johanna Larsson (14), Sweden, 6-1, 6-4.

Liang Chen and Yang Zhaoxuan, China, def. Nao Hibino, Japan, and Alicja Rosolska, Poland, 6-2, 6-2.

Anna-Lena Groenefeld, Germany, and Kveta Peschke, Czech Republic, def. Barbora Krejcikova, Czech Republic, and Galina Voskoboeva, Kazakhstan, 6-3, 7-6 (5).

Timea Babos, Hungary, and Anastasia Pavlyuchenkova, Russia, def. Tatjana Maria, Germany, and Pauline Parmentier, France, 6-4, 6-2.

Raquel Atawo, United States, and Xu Yifan (11), China, def. Raluca Olaru, Romania, and Olga Savchuk, Ukraine, 7-6 (5), 6-7 (4), 6-4.

Mixed First Round

Gabriela Dabrowski, Canada, and Rohan Bopanna, India, def. Katarina Srebotnik, Slovenia, and Michael Venus, New Zealand, 6-4, 6-7 (5), 10-7.

Irina-Camelia Begu and Horia Tecau, Romania, def. Vania King, United States, and Aisam-ul-Haq Qureshi, Pakistan, 6-3, 6-4.

Katerina Siniakova, Czech Republic, and Bruno Soares (6), Brazil, def. Maria Jose Martinez Sanchez, Spain, and Pablo Cuevas, Uruguay, 6-4, 6-3.

Legends Doubles Round Robin Men

John and Patrick McEnroe, United States, def. Mansour Bahrami and Fabrice Santoro, France, 4-2, 2-4, 4-1.

Wayne Ferreira, South Africa, and Henri Leconte, France, def. Jonas Bjorkman and Thomas Johansson, Sweden, 4-3 (3), 4-2.

Women

Nicole Bradtke and Rennae Stubbs, Australia, def. Mary Joe Fernandez and Barbara Schett, Austria, 4-3 (1), 4-1.

Junior Singles Boys First Round

Zsombor Piros (15), Hungary, def. Ryan Nijboer, Netherlands, 6-1, 6-3.

Finn Bass, Britain, def. Siphosothando Montsi, South Africa, 6-2, 6-4.

Maxence Broville, France, def. Thomas Bosancic, Australia, 7-5, 6-4.

Alberto Lim (16), Philippines, def. Yin Bang Shuo, Taiwan, 6-4, 6-4.

Wu Yibing (1), China, def. Yuta Kikuchi, Japan, 7-5, 6-2.

Ergi Kirkin (11), Turkey, def. Olukayode Alafia Damina Ayeni, United States, 6-4, 6-4.

Chase Ferguson, Australia, def. Mattia Frinzi, Italy, 6-2, 1-6, 6-1.

Tristan Boyer, United States, def. Philip Henning, South Africa, 6-3, 6-2.

Alexander Crnokrak, Australia, def. Siddhant Banthia, India, 2-6, 7-6 (3), 7-5.

Hsu Yu Hsiou (2), Taiwan, def. Kaya Gore, Turkey, 6-1, 6-3.

Benard Bruno Nkomba, Australia, def. Barnaby Smith, Britain, 6-3, 7-6 (4).

Federico Iannaccone, Italy, def. Naoki Tajima (8), Japan, 0-6, 7-5, 6-2.

Girls First Round

Seone Mendez, Australia, def. Jimena Rodriguez-Benito, United States, 6-2, 6-1.

Emily Appleton (4), Britain, def. Johana Markova, Czech Republic, 6-3, 6-2.

Olga Danilovic (5), Serbia, def. Aleksa Cveticanin, Australia, 6-1, 5-7, 6-2.

Denisa Hindova, Czech Republic, def. Selina Turulja, Australia, 6-1, 6-2.

Ma Shuyue, China, def. Lea Boskovic, Croatia, 6-3, 6-4.

Elena Rybakina (16), Russia, def. Lee Yang, Taiwan, 6-3, 7-5.

Taylor Johnson (2), United States, def. Violet Apisah, Papua New Guinea, 6-7 (4), 7-6 (4), 6-2.

Tatiana Pieri, Italy, def. Astrid Wanja Brune Olsen, Norway, 6-2, 6-3.

