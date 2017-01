Australian Open Results

Friday At Melbourne Park Melbourne, Australia Purse: $37.4 million (Grand Slam) Surface: Hard-Outdoor Singles Men Third Round

Andreas Seppi, Italy, def. Steve Darcis, Belgium, 4-6, 6-4, 7-6 (1), 7-6 (2).

Mischa Zverev, Germany, def. Malek Jaziri, Tunisia, 6-1, 4-6, 6-3, 6-0.

Jo-Wilfried Tsonga (12), France, def. Jack Sock (23), United States, 7-6 (4), 7-5, 6-7 (8), 6-3.

Andy Murray (1), Britain, def. Sam Querrey (31), United States, 6-4, 6-2, 6-4.

Stan Wawrinka (4), Switzerland, def. Viktor Troicki (29), Serbia, 3-6, 6-2, 6-2, 7-6 (7).

Dan Evans, Britain, def. Bernard Tomic (27), Australia, 7-5, 7-6 (2), 7-6 (3).

Kei Nishikori (5), Japan, def. Lukas Lacko, Slovakia, 6-4, 6-4, 6-4.

Roger Federer (17), Switzerland, def. Tomas Berdych (10), Czech Republic, 6-2, 6-4, 6-4.

Women Third Round

CoCo Vandeweghe, United States, def. Eugenie Bouchard, Canada, 6-4, 3-6, 7-5.

Anastasia Pavlyuchenkova (24), Russia, def. Elina Svitolina (11), Ukraine, 7-5, 4-6, 6-3.

Angelique Kerber (1), Germany, def. Kristyna Pliskova, Czech Republic, 6-0, 6-4.

Svetlana Kuznetsova (8), Russia, def. Jelena Jankovic, Serbia, 6-4, 5-7, 9-7.

Venus Williams (13), United States, def. Duan Ying-Ying, China, 6-1, 6-0.

Sorana Cirstea, Romania, def. Alison Riske, United States, 6-2, 7-6 (2).

Mona Barthel, Germany, def. Ashleigh Barty, Australia, 6-4, 3-6, 6-3.

Garbine Muguruza (7), Spain, def. Anastasija Sevastova (32), Latvia, 6-4, 6-2.

Doubles Men Second Round

Jean-Julien Rojer, Netherlands, and Horia Tecau (11), Romania, def. Wesley Koolhof and Matwe Middelkoop, Netherlands, 6-3, 6-4.

Alex Bolt and Bradley Mousley, Australia, def. Rohan Bopanna, India, and Pablo Cuevas (15), Uruguay, 2-6, 7-6 (2), 6-4.

Ivan Dodig, Croatia, and Marcel Granollers (9), Spain, def. Robert Lindstedt, Sweden, and Michael Venus, New Zealand, 4-6, 6-3, 7-6 (5).

Dominic Inglot, Britain, and Florin Mergea (16), Romania, def. Julien Benneteau and Jeremy Chardy, France, 3-6, 7-6 (5), 7-6 (2).

Brian Baker, United States, and Nikola Mektic, Croatia, def. Jurgen Melzer, Austria, and Aisam-ul-Haq Qureshi, Pakistan, 6-4, 6-3.

Marc Polmans and Andrew Whittington, Australia, def. Daniel Nestor, Canada, and Edouard Roger-Vasselin (8), France, 0-6, 6-3, 6-4.

Henri Kontinen, Finland, and John Peers (4), Australia, def. Marcos Baghdatis, Cyprus, and Gilles Muller, Luxembourg, 6-3, 6-2.

Pablo Carreno Busta and Guillermo Garcia-Lopez, Spain, def. Matthew Barton and Matthew Ebden, Australia, 3-6, 6-3, 6-4.

Women Second Round

Andrea Hlavackova, Czech Republic, and Peng Shuai (12), China, def. Karin Knapp, Italy, and Mandy Minella, Luxembourg, 6-3, 6-2.

Katarina Srebotnik, Slovenia, and Zheng Saisai (13), China, def. Lauren Davis and Megan-Moulton Levy, United States, 6-3, 6-3.

Sania Mirza, India, and Barbora Strycova (4), Czech Republic, def. Sam Stosur, Australia, and Zhang Shuai, China, 6-1, 6-4.

Ekaterina Makarova and Elena Vesnina (3), Russia, def. Liezel Huber and Maria Sanchez, United States, 6-3, 6-1.

Eri Hozumi and Miyu Kato, Japan, def. Alize Cornet, France, and Magda Linette, Poland, 3-6, 6-3, 6-3.

Andreja Klepac, Slovenia, and Maria Jose Martinez Sanchez, Spain, def. Gabriela Dabrowski, Canada, and Michaella Krajicek, Netherlands, 7-6 (9), 6-4.

Mirjana Lucic-Baroni, Croatia, and Andrea Petkovic, Germany, def. Louisa Chirico, United States, and Elise Mertens, Belgium, 6-0, 3-6, 6-1.

Vania King, United States, and Yaroslava Shvedova (8), Kazakhstan, def. Danka Kovinic, Montenegro, and Laura Siegemund, Germany, 6-1, 6-4.

Mixed First Round

Bethanie Mattek-Sands and Mike Bryan (1), United States, def. Arina Rodionova and John-Patrick Smith, Australia, 6-4, 4-6, 10-6.

Abigail Spears, United States, and Juan Sebastian Cabal, Colombia, def. Lucie Hradecka and Radek Stepanek (7), Czech Republic, 6-4, 7-6 (4).

Chan Yung-jan, Taiwan, and Lukasz Kubot (5), Poland, def. Daria Gavrilova and Luke Saville, Australia, 6-3, 7-5.