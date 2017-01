Le petit Nouvel An chinois avec la cérémonie d’adieu à Zàowángyé

TAIPEI (Taiwan News) - Ce samedi 21 janvier est le petit Nouvel An chinois et le voyage de Zàowángyé vers le paradis pour rapporter les bonnes et mauvaises nouvelles des membres de la famille dans l’année à l’Empereur de Jade.

Dans la culture chinoise, le respect envers Zàowángyé (le dieu du fourneau ou le dieu du foyer) qui représente l’Empereur de Jade dans chaque famille, a pour mission de veiller sur tous les membres de la famille et de rapporter les bonnes et mauvaises nouvelles le 24ème jour du 12ème mois dans le calendrier chinois à l’Empereur de Jade.

Avec un “dieu” qui est 24 heures sur 7 dans la maison, chaque famille fait une offrande avant son départ dans la cuisine en espérant qu’il rapporte que des bonnes nouvelles à l’Empereur de Jade au lieu des mauvaises nouvelles.

Zàowángyé est le dieu des aliments et de la boisson et il est responsable de la cuisine mais aussi de la prévention du feu et de surveiller les faits et les gestes des membres familiaux. Auparavant, son portrait est accompagné de sa femme collée au mur au-dessus des fourneaux dans la cuisine. Aujourd’hui, les offrandes envers le dieu des fourneaux ont lieu encore dans chaque maison en absence de son effigie en papier.

Pour que Zàowángyé rapporte des bonnes nouvelles à l’Empereur de Jade, une offrande a lieu tôt dans la matinée du 24ème jour du 12ème mois avec une soupe sucrée aux petites boules d’argents (blanche) et d’or (rouge), des pâtisseries ou des bonbons, du vin de riz, des fruits, de la cuisse de poulet et d’autres plats pour qu’il prenne un bon repas avant le voyage. D’autres familles préparent aussi les herbes, des légumes et d’autres nourritures à son cheval.

Après le sacrifice, certaines personnes collent un met sucré sur sa bouche de l’effigie en papier pour que le dieu du foyer ne rapporte que les biens de la famille à l’Empereur de Jade. Et quand les offrandes seront terminées, son effigie en papier est brûlée et le dieu du fourneau s’envolera avec la fumée. Son retour dans la famille sera dans quelques jours avec une autre offrande et une nouvelle effigie en papier collée au dessus du fourneau.

Les statues des dieux et les plaques des ancêtres que les familles ont sur la table des divinités peuvent être nettoyées après son départ, suivi d’un grand ménage dans tous les coins de la maison.