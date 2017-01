Bienvenue à bord! Taipei sightseeing est au service au mi-janvier

TAIPEI (Taiwan News) - C’est le feu vert pour l’autobus touristique à toit ouvert de Taipei, un autobus écrit en grande lettre «Taipei sightseeing» sur un rouge foncé au côté de l’autobus attire non seulement l’attention des passionnés de voiture mais fait briller aussi les yeux des résidents de Taipei ce mercredi matin quand les autobus se sont arrêtés devant la mairie de la ville de Taïpei, a dit le reportage CNA.

Japonais, coréen, anglais et chinois, le guide APP est téléchargeable à tout moment pour aider les touristes étrangers à mieux connaître la capitale de Taïwan. Wifi gratuit, des équipements de rechargements électriques sont là aussi pour proposer des services amicaux aux passagers qui sont à bord et pour admirer les sites touristiques qui sont situés sur la ligne comme Taipei 101, la Porte du Nord ainsi que d’autres sites touristiques populaires.

C’est un autobus de deux étages en couleur rouge qui est rentré dans son service sous les témoignages du maire Ko Wen-je, du Ministre des Transports et de la Communication Hochen Tan et d’autres invités pour marquer cette nouvelle page. Après son ouverture, les invités et les journalistes ont pris un tour «pour utiliser différentes angles pour admirer Taïpei» comme le maire Ko a dit.

«Taipei Sightseeing» est composé de deux lignes, le rouge et le bleu, sur un trajet d’environ 20 kilomètres de long dans une durée d’environ 2 heures.

Le maire de Taipei Ko Wen-je a remercié ce même jour dans son allocution au Ministère des Transports et de la Communication pour donner à la ville une subvention de NT$40 millions.Car avec cette subvention, on est en mesure d'offrir à chacun un billet de NT$300 pour prendre le trajet à travers la ville sans limite de monter et de descendre dans une limite de quatre heures.

D’après le reportage de CNA, cinq sortes de billets sont disponibles pour le confort des passagers pour prendre ce tour comme le billet de nuit, le billet du jour, le billet de la journée, le billet pour 4 heures et le billet de deux jours.

Les visiteurs peuvent se rendre à la gare Taipei où les deux lignes de départ commencent. D’autres payements pour le prix à bord sont valables aussi pour les passagers ou touristes étrangers y compris les liquidités, EasyCard, iPASS, VISA, Master, JCB et China Unionpay.

Pour célébrer ce départ, «Taipei Sightseeing» offre un billet de “une personne gratuit pour deux personnes à bord ensemble” sur un temps limité de 4 heures pour 666 paires par jour jusqu’au 26 janvier.