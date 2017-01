CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 423 1-2 May 439 1-4 Jul 455 1-4 Sep 470 3-4 Dec 489 3-4 Mar 502 1-2 May 510 1-4 Jul 511 Sep 521 Dec 535 Mar 545 1-2 May 551 3-4 Jul 549 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 366 1-4 May 373 1-4 Jul 380 Sep 386 1-2 Dec 393 1-2 Mar 400 1-2 May 404 1-4 Jul 407 Sep 401 3-4 Dec 404 Mar 411 1-4 May 416 1-4 Jul 419 3-4 Sep 417 1-4 Dec 408 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 258 May 248 3-4 Jul 242 3-4 Sep 239 3-4 Dec 237 Mar 237 May 237 Jul 237 Sep 237 Dec 237 Jul 237 Sep 237 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1070 1-4 May 1078 1-2 Jul 1083 3-4 Aug 1077 3-4 Sep 1053 1-4 Nov 1029 3-4 Jan 1031 3-4 Mar 1028 1-4 May 1027 1-2 Jul 1027 1-2 Aug 1019 1-2 Sep 999 1-2 Nov 975 3-4 Jan 979 1-4 Mar 979 1-4 May 982 Jul 981 1-2 Aug 981 1-2 Sep 981 1-2 Nov 963 3-4 Jul 963 3-4 Nov 955 3-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 35.44 May 35.68 Jul 35.90 Aug 35.78 Sep 35.60 Oct 35.24 Dec 35.27 Jan 35.22 Mar 35.15 May 35.13 Jul 35.12 Aug 35.05 Sep 34.92 Oct 34.50 Dec 34.26 Jan 34.26 Mar 34.26 May 34.26 Jul 34.26 Aug 34.26 Sep 34.26 Oct 34.26 Dec 34.26 Jul 34.26 Oct 34.26 Dec 34.26 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 348.20 May 350.30 Jul 350.80 Aug 347.60 Sep 343.60 Oct 336.00 Dec 336.00 Jan 334.20 Mar 331.80 May 331.30 Jul 331.40 Aug 330.00 Sep 328.40 Oct 319.90 Dec 320.00 Jan 328.40 Mar 328.40 May 328.40 Jul 328.40 Aug 328.40 Sep 328.40 Oct 328.40 Dec 328.40 Jul 328.40 Oct 328.40 Dec 328.40