Un autre diable de mer a été pêché à Tainan

TAIPEI (Taiwan News) - Une autre raie manta a été pêchée par un bateau de pêche de Kaohsiung lundi le long de la côte de Jiangjun à Tainan. Pesant plus de 600 kg, le diable de mer (Manta Birostris) a été attrapé par les filets de pêches et transporté au port Jiangjun. Les pêcheurs ont signalé le bureau de la pêche et la gestion en mer de Tainan et la garde-côtière pour enregistrer et prendre des détails sur cette raie manta géante qui est peu après rendue aux pêcheurs, a dit le reportage.

“La raie manta qui est une espèce sauvage considérée comme «vulnérable» dans la liste rouge de l’ Union Internationale pour la Conservation de la Nature, n’est pas classée dans la liste de protection des espèces sauvages de Taïwan”, a dit le bureau de la pêche et la gestion en mer de Tainan.

Après avoir pris des mesures sur la raie manta géante qui mesure 213 cm de long et 470 cm de large, la longueur de sa bouche est de 70 cm et pèse plus de 600 kg, c’est une raie manta à corps géante. D’après les coordinations avec les centres de recherches qui ont dit qu’ils n’avaient pas besoin de faire des recherches sur cette espèce animale, cette raie manta a été rendu aux pêcheurs plus tard dans la journée, a dit le reportage.

Selon Wikipédia, la raie manta, diable de mer ou raie manta géante (Manta birostris) est une espèce de poisson de la famille des Mobulidae. Il s’agit d’un poisson cartilagineux rajiforme dont le corps possède deux grandes « ailes », mesurant au maximum sept mètres pour environ deux tonnes avec une queue courte, ainsi qu’une tête relativement plate munie de chaque côté de la bouche d’extensions des nageoires pectorales appelée nageoire céphalique, concourant à l’évocation d’un animal cornu dans l’imaginaire collectif, d’où son nom vernaculaire de « diable de mer ».

D’après le chercheur du Musée National de la Biologie Marine et de l’Aquarium, les raies manta océaniques est une espèce animale qui n’est pas originaire de Taïwan, ce sont des pélagiques actifs qui migrent en fonction du zooplancton. Si on voit leur présence à Taïwan, c’est parce qu’ils sont à la recherche de la nourriture en suivant le courant de Kuroshio ou dans l’ouest de l’Océan Pacifique au large de la côte orientale de Taïwan.