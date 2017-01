CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 433 1-2 May 448 1-4 Jul 463 1-4 Sep 478 3-4 Dec 496 Mar 508 3-4 May 515 1-4 Jul 513 1-4 Sep 523 Dec 537 1-4 Mar 547 1-2 May 553 3-4 Jul 542 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 365 1-2 May 372 3-4 Jul 380 Sep 386 1-4 Dec 392 1-2 Mar 399 3-4 May 404 Jul 407 1-2 Sep 403 1-4 Dec 405 1-2 Mar 412 3-4 May 417 3-4 Jul 421 3-4 Sep 419 1-4 Dec 410 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 249 1-4 May 239 Jul 239 1-4 Sep 238 Dec 236 1-4 Mar 236 1-4 May 236 1-4 Jul 236 1-4 Sep 236 1-4 Dec 236 1-4 Jul 236 1-4 Sep 236 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 1069 1-4 May 1078 Jul 1083 1-4 Aug 1075 3-4 Sep 1048 3-4 Nov 1020 Jan 1022 1-4 Mar 1018 May 1016 Jul 1015 1-2 Aug 1007 Sep 996 1-4 Nov 970 1-4 Jan 973 3-4 Mar 973 3-4 May 976 1-2 Jul 976 Aug 976 Sep 976 Nov 958 1-4 Jul 958 1-4 Nov 950 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Mar 35.56 May 35.80 Jul 36.02 Aug 35.92 Sep 35.77 Oct 35.43 Dec 35.43 Jan 35.37 Mar 35.28 May 35.21 Jul 35.20 Aug 35.13 Sep 35.04 Oct 34.66 Dec 34.35 Jan 34.35 Mar 34.35 May 34.35 Jul 34.35 Aug 34.35 Sep 34.35 Oct 34.35 Dec 34.35 Jul 34.35 Oct 34.35 Dec 34.35 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Mar 348.80 May 350.20 Jul 350.10 Aug 345.70 Sep 340.60 Oct 331.70 Dec 331.20 Jan 329.10 Mar 327.00 May 326.60 Jul 326.90 Aug 325.60 Sep 323.80 Oct 315.20 Dec 315.90 Jan 323.80 Mar 323.80 May 323.80 Jul 323.80 Aug 323.80 Sep 323.80 Oct 323.80 Dec 323.80 Jul 323.80 Oct 323.80 Dec 323.80