Une promenade à Taoyuan de Kaohsiung pour admirer la saison des fleurs de cerisiers

C’est la saison des fleurs de cerisier ornemental, des pruniers et des pêchers dans le quartier Taoyuan de la comté de Kaohsiung. Si les touristes ne savent pas encore où aller pendant le week-end, le quartier de Taoyuan peut être un bon choix pour admirer les différentes floraisons, a dit le reportage.

La commission des affaires indigènes du gouvernement de la ville de Kaohsiung suggère à ceux qui veulent admirer les fleurs des cerisiers de commencer par le parc des cerisiers de Taoyuan, la route des champs de Mayacun du quartier de Namasia et le long de la route Qingshan. Les fleurs roses accrochées sur les tiges du cerisier et les pétales roses qui volent du tige au sol et décorent les pentes de la montagne en tapis rose, ce qui donne une attraction aux touristes de descendre de leur voiture pour prendre une promenade dans la forêt, a dit le reportage.

Dans le quartier de Taoyuan et de Namasia de la comté de Kaohsiung se trouvent des arbres fruitiers comme les pruniers et les pêchers qui commencent à fleurir au début de la saison du printemps, a poursuivi le reportage.

La Commission des Affaires Indigènes du gouvernement de la ville de Kaohsiung suggère a ceux qui veulent regarder et admirer la beauté des fleurs du pruniers, le village Meishan du quartier Taoyuan et aux alentours de l’école élémentaire Minquan de Namasia sont des endroits suggérés, a dit le reportage.