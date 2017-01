Australian Open Show Court Schedules

MELBOURNE, Australia (AP) — Show court schedule Monday at the Australian Open:

Play begins on all courts at 0000 GMT Rod Laver Arena

Simona Halep (4), Romania, vs. Shelby Rogers, United States

Kateryna Kozlova, Ukraine, vs. Venus Williams (13), United States

Andy Murray (1), Britain, vs. Illya Marchenko, Ukraine

Night Session (0800 GMT)

Angelique Kerber (1), Germany, vs. Lesia Tsurenko, Ukraine

Jurgen Melzer, Austria, vs. Roger Federer (17), Switzerland

Margaret Court Arena

Marina Erakovic, New Zealand, vs. Garbine Muguruza (7), Spain

Bernard Tomic (27), Australia, vs. Thomaz Bellucci, Brazil

CoCo Vandeweghe, United States, vs. Roberta Vinci (15), Italy

Night Session (0800 GMT)

Stan Wawrinka (4), Switzerland, vs. Martin Klizan, Slovakia

Louisa Chirico, United States, vs. Eugenie Bouchard, Canada

Hisense Arena

Andrey Kuznetsov, Russia, vs. Kei Nishikori (5), Japan

Ashleigh Barty, Australia, vs. Annika Beck, Germany

Mariana Duque-Marino, Colombia, vs. Svetlana Kuznetsova (8), Russia

Not before 0730 GMT: Gastao Elias, Portugal, vs. Nick Kyrgios (14), Australia

Show Court 2

Mona Barthel, Germany, vs. Destanee Aiava, Australia

Tomas Berdych (10), Czech Republic, vs. Luca Vanni, Italy

Jerzy Janowicz, Poland, vs. Marin Cilic (7), Croatia

Carla Suarez Navarro (10), Spain, vs. Jana Cepelova, Slovakia

Show Court 3

Alex de Minaur, Australia, vs. Gerald Melzer, Austria

Aliaksandra Sasnovich, Belarus, vs. Zheng Shuai (20), China

Elina Svitolina (11), Ukraine, vs. Galina Voskoboeva, Kazakhstan

Jo-Wilfried Tsonga (12), France, vs. Thiago Monteiro, Brazil