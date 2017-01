C’est la saison du canola dans la crevasse de l’est de la vallée à Hualien

TAIPEI (Taiwan News) - Après la moisson de la deuxième cultivation du riz, les paysans arrosent les grains de la canola pendant la période de la jachère. Suivant la floraison de la canola, la crevasse de l’est de la vallée à Hualien est teintée de jaune et du vert sur la toile de la nature, a dit le reportage.

“Ce joli paysage de fleurs de la canola est répandu sur plus de 7,000 hectares, non seulement pour créer cette merveille mais aussi pour avoir une bonne moisson l’année prochaine”, a dit Chi-Rong Chen, le directeur de la Région de l’Est de l’Agence de l’Agriculture et de l’Alimentation sous le Conseil de l’Agriculture.

A travers l’aide de l’Association Nationale des Agriculteurs et de l’Hôtel de ville qui ont construit ensemble une série de terme de floraisons sur les différentes saisons des fleurs qui fleurissent l’un après l’autre, les touristes peuvent admirer les differents moments de ce paysage. Par exemple, sur la ligne 193 de la route du comté qui est surnommé la plus belle route du comté avec ses arbres de cassiers, les palmiers phoenix et d’autres arbres qui changent le paysage à chaque saison, peint la toile de la nature, a dit le reportage.

Maintenant, c’est la saison du canola qui accueille les touristes à s’arrêter leur pas sur cette grande surface jaune dorée pour admirer ce paysage et pour prendre des photos de souvenir, a dit le reportage.