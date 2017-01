Les singes-écureuils à Taipei Zoo

TAIPEI (Taiwan News) - Agés de six ans et plus, les six singes-écureuils mâles provenant des Pays-Bas se sont présentés au public ce vendredi à Taipei Zoo. Lors de leur récréation à l’extérieur, les singes-écureuils se sont bien amusés avec les équipements que les gardiens leurs ont préparés, comme les balles flottantes, les pneus et d’autres jouets, a dit le reportage.

D’après Wikipédia, les Saïmiri appelés singes-écureuils ou Sapajous forment un genre qui regroupe cinq espèces de petits singes de la famille des Cébidae. A part les appelations communes, le singe-écureuil a un autre surnom donné par les Allemands, le « petit singe à tête de mort ». Une appellation qui provient de “sa fourrure grise à vert olive avec des teintes noires et dorées. Sa petite tête ronde caractéristique présente un masque oculaire blanc et un museau noir”, selon la description de Wikipédia.

Les singes-écureuils sont des petits primates des forêts pluviales de plaine de l’Amérique Centrale . Ces animaux évoluent en troupe à la recherche de la nourriture et vivent sur les troncs d’arbres, a dit le reportage.

Leur gardien du zoo a décoré leur espace extérieur avec des bambous, des cordes et d’autres équipements pour que les singes-écureuils se déplacent dessus et pour que le public peut admirer de près cet animal, a dit le reportage.