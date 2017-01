CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 426 May 439 3-4 Jul 454 3-4 Sep 469 1-2 Dec 486 Mar 498 1-4 May 505 1-2 Jul 507 3-4 Sep 516 3-4 Dec 529 Mar 538 1-2 May 544 3-4 Jul 536 1-2 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 358 1-2 May 365 1-2 Jul 372 1-2 Sep 379 1-2 Dec 386 1-4 Mar 394 1-2 May 399 1-2 Jul 403 1-2 Sep 400 1-2 Dec 402 3-4 Mar 410 May 415 Jul 417 Sep 416 Dec 408 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 242 1-2 May 236 3-4 Jul 238 1-4 Sep 239 1-4 Dec 236 1-4 Mar 236 1-4 May 236 1-4 Jul 236 1-4 Sep 236 1-4 Dec 236 1-4 Jul 236 1-4 Sep 236 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1042 1-2 Mar 1046 1-4 May 1055 1-2 Jul 1061 1-2 Aug 1057 1-4 Sep 1037 Nov 1018 1-2 Jan 1021 Mar 1013 3-4 May 1010 1-2 Jul 1009 Aug 1000 3-4 Sep 990 Nov 968 Jan 971 1-2 Mar 971 1-2 May 974 1-4 Jul 973 3-4 Aug 973 3-4 Sep 973 3-4 Nov 956 Jul 956 Nov 948 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 35.37 Mar 35.60 May 35.86 Jul 36.09 Aug 36.03 Sep 35.90 Oct 35.59 Dec 35.61 Jan 35.55 Mar 35.50 May 35.47 Jul 35.46 Aug 35.40 Sep 35.31 Oct 34.93 Dec 34.86 Jan 34.86 Mar 34.86 May 34.86 Jul 34.86 Aug 34.86 Sep 34.86 Oct 34.86 Dec 34.86 Jul 34.86 Oct 34.86 Dec 34.86 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 332.50 Mar 333.90 May 336.40 Jul 337.80 Aug 334.90 Sep 331.10 Oct 325.60 Dec 325.80 Jan 324.40 Mar 322.20 May 321.40 Jul 321.00 Aug 319.40 Sep 317.70 Oct 311.50 Dec 311.70 Jan 317.70 Mar 317.70 May 317.70 Jul 317.70 Aug 317.70 Sep 317.70 Oct 317.70 Dec 317.70 Jul 317.70 Oct 317.70 Dec 317.70