Weiya, un jour traditionel dans la société taiwanaise

Weiya est une tradition annuelle célèbrée pour le dieu de Terre appelé «Tu Di Gong» en chinois, le 16ème jour du 12 ème mois dans le calendrier chinois. Ce jour-là, chaque famille va manger le plat traditionnel, «Koah-pau» (割包) et «Popiah» ou «Runbing» (潤餅), d’après le reportage.

L’origine de «Ya»(牙) provient des commerçants qui veulent que Tu Di Gong bénit leur vente commerciale. Dans le calendrier chinois, le 2ème jour du 1er mois a lieu une offrande pour son anniversaire et le 16ème jour du même mois s’appelle « tsò-gê» (做牙) en taiwanais, le 16ème jour du 1er mois s’appelle « thâu-gê » (頭牙) et « bué-gê » (尾牙) le 16ème jour du 12 ème mois ou weiya en chinois.

Weiya est une tradition très connue et répandue dans la société taiwanaise, car après, Weiya sera suivi du Nouvel An Chinois. Et ce jour-là, selon tous les entreprises aura lieu une fête pour récompenser ou remercier leurs employés qui ont fait beaucoup d’effort pendant toute une année et ce jour-là, la tête du poulet sera absente. D’après l’histoire de la société taiwanaise qui était très conservatrice dans le passé, si le patron ne voulait pas demander à un de ses employés de quitter l’équipe, il utilisera la tête du poulet qui sera posée devant lui, un demi-mot que l’employé comprendrait sa décision. Aujourd’hui, cette tête de poulet sera enlevée avant de faire sortir les plats.

«Koah-pau», qui a une forme ressemblant à un porte monnaie, est un pain coupé littéralement selon son appellation chinoise. C’est un pain cuit à la vapeur composé de viande de cochon, de poudre d’arachide, de coriandre et d’autres aliments, d’après les sites internets expliquant la tradition taiwanaise.

«Popiah» ou «Runbing» est une pâte de riz ronde et fine dont on met au milieu des germes de soja, des poudres d’arachides, des œufs croûstillants ou d’autres aliments, puis enroulée ensemble comme un grand rouleau de printemps, cela donne une forme de pièces de monnaie enroulée dans un papier, ont dit les sites internets.