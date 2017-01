Les petits pandas de Taipei Zoo apprécient les heures de récréations

Les quatres petits pandas de Taipei Zoo sont âgés de 1 an et demi. Cette saison d’hiver au nord de Taiwan, la température est d’environ 17℃et 25℃, une température ambiante qui attire les petits pandas à apprécier les heures de récréation, a dit le reportage.

Ce sont deux petits pandas qui ont accouché chacune deux petits pandas au mois de juin 2015. Les prénoms des quatre bébés pandas rouges ont été votés par 942 personnes à travers les sites internets le 31 octobre la même année. Kiki, Coco et Miu Miu sont les noms masculins des trois mâles et Meimei est la seule femelle des quatres, ont dit les reportages.

D’après les empreintes laissées dans la nuit avec des herbes écrasées et sur les perches, on peut voir l’énergie que les petits pandas ont dans la nuit et pendant cette saison d’hiver. Et de décembre aux mois de mars et avril, c’est leur saison d’amour, a dit Taipei Zoo.

Selon Wikipédia, le petit panda ou Panda éclatant (Ailurus fulgens) est un mammifère originaire de l'Himalaya et de la Chine méridionale. Ailurus fulgens est le seul représentant du genre Ailurus. Cet animal a la taille d'un renard qui mesure de 30 à 60 cm avec la queue. Les mâles pèsent de 3,5 à 6,2 kg et les femelles de 3 à 6 kg. Ce petit panda a un régime alimentaire principalement végétarien mais il comprend aussi des fruits, des racines et d’autres nourritures. De plus, dans la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), c’est une espèce animale «en danger» d’extinction.