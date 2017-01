CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 418 3-4 May 432 1-4 Jul 447 1-4 Sep 461 Dec 477 Mar 489 May 495 1-4 Jul 494 1-2 Sep 505 1-4 Dec 519 3-4 Mar 529 May 535 1-4 Jul 521 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 357 1-4 May 364 Jul 371 Sep 378 Dec 385 3-4 Mar 394 May 399 1-2 Jul 403 1-4 Sep 399 1-2 Dec 401 1-4 Mar 408 1-2 May 413 1-2 Jul 416 3-4 Sep 415 3-4 Dec 407 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 231 3-4 May 230 1-2 Jul 230 1-2 Sep 230 3-4 Dec 231 Mar 231 May 231 Jul 231 Sep 231 Dec 231 Jul 231 Sep 231 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1003 Mar 1011 1-2 May 1020 1-2 Jul 1027 3-4 Aug 1026 Sep 1011 Nov 998 Jan 1002 1-4 Mar 998 3-4 May 998 Jul 999 Aug 992 1-4 Sep 982 1-4 Nov 965 1-2 Jan 968 1-2 Mar 968 1-2 May 971 1-4 Jul 970 3-4 Aug 970 3-4 Sep 970 3-4 Nov 953 Jul 953 Nov 945 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 35.79 Mar 36.00 May 36.25 Jul 36.48 Aug 36.44 Sep 36.33 Oct 36.02 Dec 36.03 Jan 36.01 Mar 36.01 May 35.98 Jul 35.96 Aug 35.94 Sep 35.86 Oct 35.68 Dec 35.61 Jan 35.61 Mar 35.61 May 35.61 Jul 35.61 Aug 35.61 Sep 35.61 Oct 35.61 Dec 35.61 Jul 35.61 Oct 35.61 Dec 35.61 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 310.70 Mar 314.90 May 317.70 Jul 319.90 Aug 318.60 Sep 316.50 Oct 312.60 Dec 313.20 Jan 312.80 Mar 311.50 May 311.20 Jul 311.30 Aug 310.20 Sep 308.80 Oct 304.80 Dec 305.50 Jan 309.40 Mar 309.40 May 309.40 Jul 309.40 Aug 309.40 Sep 309.40 Oct 309.40 Dec 309.40 Jul 309.40 Oct 309.40 Dec 309.40