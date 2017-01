Quel est la nourriture la plus inoubliable du marché de nuit?

TAIPEI (Taiwan News) - ezTravel a tenu une investigation sur le repas léger le plus adoré des marchés de nuits de Taiwan. Les top 10 ont surpris le public avec «le poulet croustillant salé» qui est placé au bout de la liste suivi du «poulet frit» et du «thé aux perles de tapioca», a dit le reportage.

Ce sont les repas légers qu’on voit dans la gastronomie quotidienne taiwanaise et les top 10 que ezTravel a annoncé jeudi qui peuvent être dégustés dans un marché de nuit. Dans un reportage de CNN “Quelle destination a la meilleure nourriture du monde” (Which destination has the world’s best food?) en 2015, les repas légers du marché de nuit de Taiwan ont remporté la gloire sur ces divers plats.

D’après la liste, on peut remarquer que le goût croustillant est le plus adoré comme «le poulet croustillant salé», «le poulet frit», «le tofu puant» et «les boules de patates douces». Ce qui a surpris beaucoup de personnes, c’est «le poulet croustillant salé» qui a battu les deux repas légers le plus connu par les touristes étrangers, «le poulet frit» et «le thé aux perles de tapioca».

Ci-dessous sont les 10 repas légers annoncés par ezTravel: