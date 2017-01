CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 427 1-4 May 440 Jul 454 Sep 466 3-4 Dec 482 Mar 493 May 498 Jul 499 1-4 Sep 509 3-4 Dec 524 1-2 Mar 534 1-4 May 540 1-2 Jul 526 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 360 May 367 Jul 374 Sep 380 1-4 Dec 387 1-2 Mar 396 May 401 1-4 Jul 405 3-4 Sep 400 3-4 Dec 402 Mar 409 1-2 May 414 1-2 Jul 417 Sep 416 Dec 408 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 225 1-2 May 225 Jul 225 Sep 226 1-4 Dec 228 1-2 Mar 228 1-2 May 228 1-2 Jul 228 1-2 Sep 228 1-2 Dec 228 1-2 Jul 228 1-2 Sep 228 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 996 1-2 Mar 1005 1-4 May 1014 1-4 Jul 1021 3-4 Aug 1020 1-4 Sep 1006 Nov 993 3-4 Jan 998 Mar 994 3-4 May 994 Jul 995 Aug 988 1-4 Sep 978 1-4 Nov 962 1-2 Jan 965 3-4 Mar 965 3-4 May 968 1-2 Jul 968 Aug 968 Sep 968 Nov 951 Jul 951 Nov 943 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 35.27 Mar 35.49 May 35.74 Jul 35.96 Aug 35.92 Sep 35.79 Oct 35.50 Dec 35.50 Jan 35.48 Mar 35.46 May 35.44 Jul 35.43 Aug 35.38 Sep 35.29 Oct 35.05 Dec 34.97 Jan 34.97 Mar 34.97 May 34.97 Jul 34.97 Aug 34.97 Sep 34.97 Oct 34.97 Dec 34.97 Jul 34.97 Oct 34.97 Dec 34.97 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 309.80 Mar 313.90 May 316.70 Jul 319.40 Aug 318.30 Sep 316.40 Oct 312.70 Dec 313.30 Jan 313.10 Mar 311.70 May 311.60 Jul 311.80 Aug 311.00 Sep 309.60 Oct 306.30 Dec 306.50 Jan 310.30 Mar 310.30 May 310.30 Jul 310.30 Aug 310.30 Sep 310.30 Oct 310.30 Dec 310.30 Jul 310.30 Oct 310.30 Dec 310.30