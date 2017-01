Un Iron Man de la nature sauvé par Taipei Zoo

TAIPEI (Taiwan News) - Il existe un insecte habillé comme «Iron Man» qui a une armure assez dure à détruire. Cet insecte au point rond coloré de bleu tiffany est classé dans «la liste des calendriers des espèces sauvages protégées» du Bureau Forestier à partir de 1999, un insecte qui n’a pas d’ennemis naturels, a dit le reportage.

“Pour prouver la dureté et la résistance de l’armure, il y a une légende chez les indigénes Tawu des Iles d’Orchidées pour démontrer sa résistance. Les hommes utilisaient la force du bout du doigt pour casser la carapace de cet insecte, une façon de prouver qu’ils sont des guerriers”, a dit Taipei Zoo.

“On trouve cet insecte sous les feuilles des bois sureaux (Leea guineensis G. Don) qui sont l’origine de leur nourriture. Une fois que cet insecte sent le danger, il fait un faux mort en tombant directement des feuilles à terre, un mouvement qui peut surprendre le chasseur ou son ennemi. L’insecte qu’on voit au zoo maintenant a eu une blessure sur son aile, il est guéri mais il ne pourra plus voler comme avant”, a expliqué le gardien du zoo.

Grâce au bois de sureau que Taipei Zoo à dans son zoo, le zoo a réussi à reproduire par incubation artificielle cet insecte qui se trouve de moins en moins dans les Iles Orchidées et sur les autres îles. Comme Pachyrrhynchus kotoensis et les cinq autres espèces de la même famille sont déja en voie d’extinction à cause de la disparition des bois de sureau et de la destruction de leur habitat.