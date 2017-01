CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Friday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 423 1-4 May 434 3-4 Jul 448 1-4 Sep 460 1-2 Dec 476 Mar 487 1-4 May 492 1-2 Jul 494 1-4 Sep 504 3-4 Dec 521 Mar 530 1-2 May 536 3-4 Jul 521 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 358 May 364 3-4 Jul 371 1-2 Sep 377 3-4 Dec 385 1-2 Mar 394 May 399 1-2 Jul 403 3-4 Sep 399 1-4 Dec 400 1-4 Mar 408 May 413 Jul 415 3-4 Sep 414 3-4 Dec 406 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 228 May 228 Jul 225 1-2 Sep 225 1-4 Dec 230 3-4 Mar 230 3-4 May 230 3-4 Jul 230 3-4 Sep 230 3-4 Dec 230 3-4 Jul 230 3-4 Sep 230 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 986 Mar 994 3-4 May 1003 1-2 Jul 1010 3-4 Aug 1009 1-2 Sep 994 3-4 Nov 982 1-2 Jan 986 3-4 Mar 984 1-4 May 983 1-4 Jul 984 1-2 Aug 977 3-4 Sep 967 3-4 Nov 954 Jan 957 1-4 Mar 957 1-4 May 960 Jul 966 3-4 Aug 966 3-4 Sep 966 3-4 Nov 946 Jul 946 Nov 938 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 34.77 Mar 34.98 May 35.24 Jul 35.44 Aug 35.41 Sep 35.29 Oct 35.00 Dec 35.01 Jan 34.99 Mar 34.94 May 34.91 Jul 34.91 Aug 34.86 Sep 34.78 Oct 34.60 Dec 34.54 Jan 34.54 Mar 34.54 May 34.54 Jul 34.54 Aug 34.54 Sep 34.54 Oct 34.54 Dec 34.54 Jul 34.54 Oct 34.54 Dec 34.54 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 307.50 Mar 311.30 May 314.10 Jul 317.20 Aug 316.10 Sep 314.00 Oct 310.00 Dec 310.30 Jan 310.10 Mar 308.90 May 308.80 Jul 309.00 Aug 308.20 Sep 307.10 Oct 305.00 Dec 305.00 Jan 308.40 Mar 308.40 May 308.40 Jul 308.40 Aug 308.40 Sep 308.40 Oct 308.40 Dec 308.40 Jul 308.40 Oct 308.40 Dec 308.40