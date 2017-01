200 milans noirs de plus sur le territoire de Taïwan

TAIPEI (Taiwan News) - Le groupe de recherche des rapaces de Taiwan a annoncé sur Facebook une investigation sur le nombre de milans noirs en fin d’année 2016. 626 milans noirs ont été repérés dans le pays dont 200 rapaces de plus par rapport à 2015. D’après ce groupe de recherche, cela signifie que l’idée et les gestes amicaux territoriaux continuent à fermenter dans tous les coins de Taïwan, a dit le reportage.

Sous le support du Bureau Forestier, le groupe de recherche des rapaces de Taïwan a rassemblé 58 passionnés de milan noir sur l’investigation de cette population sur une durée d’environ 3 ans. Le nombre de milan noir en 2014 est de 359, en 2015 le nombre est venu à 426 et en 2016 le nombre de milan noir a atteint 626.

Lin Huishan, l’assistant de recherche du centre de recherche sur l’écologie des espèces d’oiseaux de l’Université Nationale de la Science et de la Technologie de Pingtung a affirmé qu’avant l’année 2013, les investigations faites par les passionnés du milan noir ne dépassaient pas 300 rapaces ou même étaient moins de 100 rapaces.

Sur les 16 habitats situés dans tout le pays, la plus grande population de milan noir se trouve au Réservoir Feitsui et à Sandimen de Pingtung qui sont au nombre de 109 et 107.

Selon son statut de conservation figuré dans l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), le milan noir ou son nom binominal «Milvus Migrans» est un animal sous «préoccupation mineure».