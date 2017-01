Fermeture du sentier national du lac Jiaming à partir du 5 janvier

TAIPEI (Taiwan News) - Pour laisser la place à la nature et aux animaux, le lac Jiaming et les larmes des anges seront fermer pendant trois mois à partir du 5 janvier jusqu’en mars, a dit le reportage.

Le Bureau Forestier de Taitung a affirmé qu’ à partir du 5 janvier au 31 mars, le sentier national du lac de Jiaming situé dans l’important habitat des animaux sauvages de Kuanshan, sera fermé. Toute la nature va reprendre sa place pendant cette période sans perturbation, le sentier national de Jiaming et le long du sentier vers la hutte de montagne de Siangyang, la hutte de montagne du lac Jiaming et le camping du lac Jiaming seront fermés au publique et toutes les applications vers les huttes et les allez-retours du jour seront suspendues. Seul le camping de Siangyang situé près de la zone de loisir forestier de Siangyang sera toujours ouvert.

“Cela fait des années que les touristes rentrent dans le sentier national du lac Jiaming à chaque fin de semaine, c’est un choc pour l’environnement écologique. Cette année, avec le contrôle du nombre de touristes, 176 personnes par jour auront un laissez passer mais cet abaissement de touristes n’a suffisament pas diminué le nombre de poubelles et de nourritures qui ont été laissées aux alentours de la hutte de montagne où les ours à colliers sont attirés”, a dit le Bureau Forestier de Taitung.

“Pour la sécurité des touristes, des moniteurs aux infrarouges ont été déposés aux alentours de la hutte de montagne et des conseilles sur les ours à colliers sont proposés aux touristes”, a poursuivi le Bureau Forestier de Taitung.

Pendant cette fermeture, une équipe de propreté va nettoyer tous les poubelles et les nourritures qui sont dans cette zone, a dit le reportage.

Le lac Jiaming ou appelé «Cidanumas-Buan» en langue Punun, est un lac situé à 3,310 mètres d’altitude à Taitung, c’est le deuxième lac après l’Étang Cuei du Parc Nationale de Shei-pa qui est à 3,520 mètres d’altitude. Selon la langue Punun, «Cidanumas Buan» veut dire le miroir de la lune.

Pour plus d’information, veuillez regarder le site du sentier national du lac Jiaming ou le site de la forêt de récréation de Taïwan.