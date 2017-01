New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Thursday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2237 2267 2210 2262 Up 25 May 2217 2248 2197 2245 Up 25 Jul 2214 2243 2193 2242 Up 26 Sep 2222 2253 2205 2253 Up 28 Dec 2237 2273 2224 2273 Up 29 Mar 2254 2290 2238 2290 Up 32 May 2296 2302 2296 2302 Up 31 Jul 2314 Up 32 Sep 2330 Up 32 Dec 2364 Up 32