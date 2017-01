Une incubation artificielle réussite du requin dormeur zèbre à Pingtung

TAIPEI (Taiwan News) - C’est la première fois que le Musée National de la Biologie Marine et de l'Aquarium à Pingtung a donné naissance à un petit requin, une réussite dans le pays sur l’incubation artificielle du requin dormeur zèbre, a dit le reportage.

Le requin dormeur zèbre ou «Heterodontus zebra» est un requin primitive de la famille des Heterodontidae qui vit dans le Pacifique Ouest à 50 et 200 mètres de profondeur. C’est un poisson ovipare qui vit dans les eaux profondes et est peu connu, d’après Wikipédia.

“C’est une surprise pour le gardien car pour un requin dormeur zèbre, cela prend plus d’un an pour donner naissance aux petits requins sous une température de moins de 20℃. Pour cette espèce animale qui a fait son apparition tôt depuis le jurassique, il n’y a pas encore de record sur l’incubation artificielle du requin dans le pays”, a dit le Musée National de la Biologie Marine et de l'Aquarium.

“Un requin bébé mâle de 19 cm à déchiré l’enveloppe du sac mais dommage qu’on n’a pas filmer ce moment”, a poursuivi le Musée National de la Biologie Marine et de l'Aquarium .

Depuis sa fécondation en 2015, les employés du Musée National de la Biologie Marine et de l'Aquarium ont commencé à préparer un environnement qui convient au requin dormeur zèbre et pour consulter leur developpement vers la naissance avec impatience.