Entraînement réussit de la loutre à Taipei Zoo

TAIPEI (Taiwan News) - Sauvés en 2014 et envoyés de Kinmen à Taipei Zoo pour les soigner, les trois loutres, Daikin, Xiaokin et Jinsha ont déjà grandi. Avec l’aide de leurs gardiens, ils sont devenus un bon nageur et ont appris à monter sur la balance pour peser le poids tout seul, a dit le reportage.

La loutre d’Europe ou son nom binominal «Lutra Lutra» est un animal «quasi-menacé» dans le monde selon son statut de conservation figuré dans l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature.

La loutre d’Europe âgés de 1 an et demi ou de 2 ans est déjà une loutre adulte, Daikin, Xiaokin et Jinsha sont déjà des loutres adultes. Au début de l’année, nous avons commencé l’entraînement pour que ces loutres peuvent faire des bases de visites médicales comme la vaccination et la prise de sang sans faire de l’anesthésie qui peut causer des dangers aux animaux, a dit Taipei Zoo.

Pendant l’entraînement, le gardien prend un bâton de commandement dans sa main et des castagnettes, quand les loutres arrivent sur la place distinguée et doivent toucher le bâton de commandement, le gardien fera un bruit avec les castagnettes et leur donnera de la viande de boeuf et du poisson en récompense, a poursuivi Taipei Zoo.

“Maintenant, les trois loutres peuvent venir sur la place distinguée, il suffit de bouger le bâton de commandement vers la direction demandée. De plus, ils suivent aussi le signe du gardien pour monter sur la balance pour mesurer son poids”, a dit le gardien. “Un autre entraînement sera suivi pour les faire habituer aux cages de transportation animal car les animaux n’aiment pas les lieux qui sont trop petits ou ils se sentent pressés dedans. Il faudra les faire confiance et leur faire sentir en sécurité.

Selon Wikipédia, la protection de la loutre a commencé en Europe avec la Convention de Berne le 19 septembre 1979, en France c’est l’Arrêté Ministériel du 17 avril 1981 fixant la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire national. Et en 1992 et 1997, deux Directives Européennes ont été annoncés concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages concernant la loutre.