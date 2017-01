New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Tuesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2135 2179 2119 2166 Up 40 May 2118 2163 2109 2152 Up 39 Jul 2115 2162 2108 2150 Up 36 Sep 2133 2177 2124 2166 Up 29 Dec 2165 2200 2152 2192 Up 27 Mar 2175 2217 2172 2211 Up 28 May 2201 2229 2201 2223 Up 28 Jul 2206 2235 2202 2235 Up 29 Sep 2223 2251 2223 2251 Up 29