Yang Li-hua de retour devant les écrans de télé pour l’Opéra Taïwanais

TAIPEI (Taiwan News) - Maquillée et habillée dans la costume de l’Opéra Taïwanais, après 14 ans d’attente, «le trésor national vivant» Yang Li-hua est de retour devant les écrans de télévision pour une nouvelle série de l’Opéra Taïwanais. Le Ministre de la Culture, Cheng Li-chiun et tous les directeurs généraux de chaque chaîne de télévision se sont réunis à l’hôtel de Grand Mayfull Taïpei pour assister à son retour le mercredi, a dit le reportage.

Agée de 72 ans, Yang Li-hua est une artiste et un «trésor national vivant» de l'Opéra Taiwanais. Elle est connu pour son rôle de «xiao sheng», un rôle masculin qui a attiré à l’époque tous les Taïwanais à s’assoir devant leurs téléviseurs pour regarder les performances de Yang pendant une heure en oubliant sa figure de femme qui joue dans le rôle masculin principal, d’après Wikipédia.

“L’Opéra Taïwanais est la vrai culture de Taïwan, il faut le transmettre de génération en génération. Je suis là pour le protéger et j’appelle à tous à transmettre cette culture. La télévision ne peut pas être sans Opéra Taïwanais car elle a trop d’influence. Sans l’Opéra Taïwanais, la nouvelle génération ne saura pas ce que c’est la culture de l’éducation de la loyauté et de la piété filiale. Si je suis encore là, je voudrais faire quelque chose pour l’Opéra Taïwanais, c’est ma responsabilité”, a dit Yang Li-hua.

L’Opéra Taïwanais, Gē zǎi xì(歌仔戲) trouve son origine dans les provinces de Fujian et de Guangdong en Chine. Sa première représentation a eu lieu dans le nord-est de Taïwan dans la région d’Ilan. Yang Li-hua est née dans la ville de Yuanshan à Ilan en 1944, elle a commencée sa carrière à partir de 1947 et elle est devenue une artiste connue dans les années 50 et 60. Elle joue dans le rôle masculine la plupart du temps dont ce rôle est devenu sa spécialité mais aussi la spécialité de l’Opéra Taïwanais. Elle est une Ilanaise mais une fois sur la scène, elle utilise l’accent de Taipei au lieu de l’accent de Ilan dans les dialogues, d’après Wikipédia.