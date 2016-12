New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Thursday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2205 2208 2142 2165 Down 40 May 2196 2199 2139 2159 Down 38 Jul 2195 2197 2142 2160 Down 36 Sep 2200 2207 2157 2171 Down 30 Dec 2220 2222 2179 2188 Down 26 Mar 2234 2234 2199 2204 Down 24 May 2253 2253 2214 2219 Down 26 Jul 2250 2250 2234 2234 Down 28 Sep 2251 Down 28