Deux lignes de bus pour les chiens domestiques dans un essai en 2017

TAIPEI (Taiwan News) - Un essai sera tenu du 1er janvier 2017 au 28 février sur deux lignes de bus, le «604» de Taipei Bus et «Est 0» du Transport Métropolitain sur la transportation des passagers avec leur chien domestique sans cage. Les deux exploitants d’autobus appellent aux passagers d’amener leur animal domestique aux toilettes ou de porter des couches avant de prendre le bus, a dit le reportage.

Après les taxis qui acceptent la réservation sur le transport des passagers avec leur chien domestique à bord, les bus «604» et«Est 0» vont faire un programme d’essai sur le transport amical aux passagers pour laisser monter les chiens domestiques sans cage dans le bus. Un premier pas en avant pour accepter la transportation des chiens domestiques qui devaient être transporter dans des cages auparavant, a dit le reportage.

Le bureau de transportation a déclaré qu’à partir du 1er janvier au 28 février, chaque week-end aura 3 bus qui passeront à «la place d’activité des chiens de Huahsan» et à «la zone pour faire courir les chiens de Yingfeng», deux endroits idéaux pour promener les chiens à Taipei, a poursuivi le reportage.

Le directeur de l’office de la Protection Animale de la ville de Taipei, Yen Yi-feng demande au maître et maîtresse des chiens domestiques de respecter les règles sur la santé des chiens comme faire les vaccinations, faire des antipuces périodiquement, trainer le chien avec une chaine en montant dans le bus dont un maître un chien, ainsi que d’autres conseilles pour prendre le bus. De plus, il est conseillé aussi de ne pas les nourrir et de les amener aux toilettes avant de prendre le bus et de calmer les chiens qui peuvent être perturbés par le cahotement du bus le long du trajet.