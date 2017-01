Les paniers bambous dans les salles d’attentes de l’Aéroport International de Taoyuan souhaitent un bon retour aux voyageurs

TAIPEI (Taiwan News) - Le Bureau de Tourisme et Tasa Meng se sont collaborés pour organiser le quartier D du Terminal 2 de l’Aéroport International de Taoyuan de Taïwan dans les deux salles d’attentes, «Voyage à Taiwan» et «le salon d’attente des aliments de Taiwan», sous l’idée de la gastronomie de Taïwan, a dit le reportage.

“La gastronomie de Taïwan est bien connue dans le monde et est très aimée par les touristes étrangers et les Taiwanais. Un salon d’attente comme celle-ci peut attirer l’attention des passagers. De plus, l’industrie du vélo à Taïwan est très développée et les routes pour les cyclistes sont dans tout le pays. Maintenant, voyager à vélo est une autre façon pour connaître les coutumes et les mœurs de Taïwan et pour la promotion d’un voyage sans carbon”, a dit Liu Hsi-lin le directeur général adjoint du Bureau de Tourism.

« Nous sommes bien content de collaborer avec le Bureau de Tourisme, ce projet a pris un an de travail sur le concept des deux terminal, Terminal 1 et 2 de l’Aéroport International de Taoyuan de Taïwan. C’est l’idée de faire la promotion sur l’activité du vélo à Taïwan, sur le tourisme des îles du pays et sur les divers aliments spéciaux et sur la culture sur la gastronomie de Taïwan”, a dit Winnie Ku, le président du conseil d'administration de Tasa Meng.

Le directeur général adjoint du Bureau du Tourisme, Liu Hsi-lin et la mascotte de Taiwan OhBear, ont assisté à l’ouverture de ses deux salles décorées avec le plat connu, la boulette de porc juteux appelé xiǎo lóng tāng bāo (小籠湯包) en chinois et sur le tourisme à vélo. Tasa Meng a preparé le thé au lait avec des perles de tapioca, les gâteaux d’ananas et d’autres pâtisseries taiwanaises pour partager la joie de l’ouverture avant à la veille de Noël avec les passagers qui attendaient dans la salle d’attente et qui ont pris des photos avec Ohbear.

“Nous espérons qu’à travers les deux thèmes des deux salles d’attentes, nous pourrons présenter les délicieux aliments et les lieux les plus amusants aux touristes”, a poursuivi Winnie Ku.