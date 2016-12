Noir et blanc à Taipei Zoo, la conquête du géant «Gozilla»

TAIPEI (Taiwan News) - C’est la saison de Bischofia javanica (bois de l’évèque) ou des érables d’automnes, le géant panda de Taipei Zoo, Yuanzai a déjà arraché beaucoup de tiges d’arbres dans son aventure à la recherche des fruits mûrs, a dit le reportage.

“La température devient de plus en plus fraîche, les trois géants pandas Tuan Tuan, Yuan Yuan et Yuanzai vont un par un à l’extérieur pour prendre de l’air, et comme c’est la saison des érables d’automnes, il y a des fruits mûrs accrochés sur l’arbre et ce parfum attire les géants pandas. Les touristes qui sont venus prendre visite au zoo pour voir leur géant panda préféré, Yuanzai ne les a pas déçu en démontrant sa façon de grimper dans l’arbre pour manger les fruits qui étaient accrochés sur les hautes tiges d’arbres”, a dit Taipei Zoo.

“Yuanzai a commencé son «projet de démolition» sur les fruits mûrs, et il a grimpé sur les arbres qui ont au moins deux étages de haut pour arracher les tiges avec sa grande patte pour tomber ensuite dans sa recherche sur les fruits mûrs cachés sous les feuilles ou entre les tiges. En quelques jours seulement, Yuanzai a laissé sa trace dans tous les coins de l’arbre”, a poursuivi Taipei Zoo.

D’après Wikipédia, le panda géant (Ailuropoda melanoleuca) est un mammifère habituellement classé dans la famille des ursidés (Ursidae), indigène dans la Chine centrale. C’est une espèce très menacée et elle est figurée dans l’Annexe I de la Convention sur le commerce International des espèces de faune et de flore sauvages menacés d’extinction (CITES).