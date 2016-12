La gondole de Maokong va étendre l’heure d’ouverture au réveillon du Nouvel An

TAIPEI (Taiwan News) - Taipei Rapid Transit Corporation (TRTC) a déclaré lundi 26 décembre que les heures d'ouvertures de la télécabine de Maokong seront étendues au réveillon du Nouvel An 2016/ 2017 jusqu’à 2 heures du matin.

“Pour ceux qui ne veulent pas rester à la maison ou se soumettre à la foule pour la fête du compte à rebours devant l'Hôtel de ville de Taïpei et Taïpei 101 pendant le réveillon du Nouvel An, ils pourraient prendre un tour de télécabine de Maokong”, a dit le TRTC qui gère également la gondole.

“La télécabine devra rester ouverte jusqu'à 2 heures du matin le jour du Nouvel An mais selon le traffic des passagers, les heures d'ouvertures seront prolongées pour transporter tous les passagers en bas de la montagne”, a indiqué la TRTC.

Pendant la fête du Nouvel An, la télécabine de Maokong mettra en place un mur de vœux pour que les visiteurs accrochent leurs souhaits et un kiosque de thé chaud pour que les visiteurs peuvent remplir leurs bouteilles d’eau, a dit la TRTC.

“De plus, à partir de 2017, la télécabine sera ouverte le premier lundi de chaque mois, un petit changement dans la nouvelle année à venir alors que la télécabine a été fermée pour l'entretien chaque lundi dans le passé”, a ajouté le TRTC.

Cet article, publié à l’origine en langue anglaise “Maokong Gondola opening hours to be extended on New Year’s Eve”par George Liao, a été traduit par Jennifer Lin en langue française.