Agence des ressources en eau: c'est le meilleur moment pour regarder les feuilles d'érable rouges autour du réservoir Shihmen

Taipei (Taiwan News) - Le Bureau des Ressources en Eau de la région du Nord a déclaré qu’il y a plus de 3000 érables verts aux alentours du réservoir Shihmen qui vont changer de couleurs et le meilleur moment pour regarder les feuillages sera en fin décembre si la mousson du nord intensifie à ce moment.

Le Bureau des Ressources en Eau de la région du Nord est responsable de la gestion, le développement et la protection des ressources en eau dans le nord de Taiwan, y compris le réservoir Shihmen.

Les 3000 érables agés de plus de 30 ans ont été plantés par la direction du Réservoir Shihmen pour embellir les zones autour du barrage, y compris le sentier d’érable, le parc d’érable, le parc Xizhou et le parc écologique de Nanyuan.

Le bureau a indiqué que la température de l'hiver de cette année est plus haut, les érables n’ont pas beaucoup changé de couleurs comme avant, il estime que les feuilles vont se transformer en une nuance plus brillante rouge entre Noël et le Nouvel An.

“Pendant des jours, les érables autour du réservoir ont commencé à changer de couleur du jaune au rouge, et les visiteurs sont invités à prendre quelques heures à se promener autour de la zone pour voir le beau feuillage d'érable et sentir l'atmosphère poétique”, a ajouté le bureau.

“Si les visiteurs viennent en vélo, ils peuvent se ralentir dans la forêt et se profiter de la phytoncide naturelle”, a dit le bureau, “de plus les 500 pruniers qui sont à proximité du parc d’erable vont également commencer à fleurir, et le meilleur moment pour admirer ses fleurs blanches est avant le 15 janvier 2017”.

Le bureau conseille au public d’utiliser les congés de Noël et du Nouvel An à faire un tour au réservoir Shihmen pour admirer les feuilles d'érables, les fleurs de pruniers, ainsi que la belle montagne et ses paysages autour du réservoir. Pour plus d'informations, les visiteurs peuvent téléphoner au bureau de service du centre de gestion du Réservoir Shihmen à 03-4712000 ext. 100 ou 101.

Cet article, publié à l’origine en langue anglaise "Water Resource Agency: End of December best time to view red maple leaves around Shihmen Reservoir"par George Liao, a été traduit par Jennifer Lin en langue française.