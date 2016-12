Visitez Shifen et d'autres villages le long du chemin de fer de Pingxi (2/2)

Taipei (Taiwan News) - Les visiteurs sont invités à visiter la cascade dans l'après-midi à Shifen dont sa fermeture est à 16h30 pendant l'hiver.

La cascade a un hauteur de 20 mètres et mesure 40 mètres de large, la chute de l’eau est très puissante ce qui forme un fer à cheval. Cette cascade a été surnommée «le Petit Niagara» même s’il est beaucoup plus petit, c’est la plus pittoresque de Taïwan.

La cascade est à 20 minutes à pied de la gare où on voit le long du chemin des signes qui dirigent sa direction.

A part Shifen, les villages de Lingjiao, Pingxi et Jingtong le long de la ligne du chemin de fer sont également des endroits à visiter.

Lingjiao est un village très calme, c’est un village qui n’a pas changé d’image pendant 50 ans. Il est célèbre pour sa cascade de Lingjiao et la maison occidentale de Tsai.

La cascade de Lingjiao est seulement à 5 minutes à pied de la gare de Lingjiao, et elle est d'environ 12 à 13 mètres de haut.

Situé derrière la gare de Lingjiao, la maison occidentale de Tsai est un beau bâtiment ancien construit en briques rouges.

De Lingjiao, les visiteurs peuvent marcher le long d'un sentier le long de la rivière Keelung pour se rendre à Pingxi. La promenade dure environ 20 minutes.

Pingxi est spécial pour son architecture et sa conception unique car sa zone du marché, la vieille rue de Pingxi est construite sur une colline avec une piste de train qui passe par dessus en traversant au milieu des magasins qui vendent des aliments locaux et des cadeaux.

Jingtong, dernier arrêt de la ligne de Pingxi est une gare historique construite en 1929 pendant l'ère de la domination japonaise, et des exploitations minières légales près de la gare y compris des tunnels pour l'exploitation minière, des usines associées qui ont été converties en restaurants comme celui des maisons de style japonais ancien.

Faites-vous un séjour dont vous pouvez monter et descendre des trains et visiter les différents villages le long de la ligne ferroviaire la plus mémorable à Taïwan.

Cet article, publié à l’origine en langue anglaise “Visit Shifen and other villages along Pingxi Rail Line”par George Liao, a été traduit par Jennifer Lin en langue française.