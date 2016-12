Visitez Shifen et d'autres villages le long du chemin de fer de Pingxi (1/2)

Shifen, un village localisé sur l'historique voie unique de la division du chemin de fer de Pingxi, est un endroit à ne pas rater pendant la visite à Taïwan. Pour les visiteurs qui veulent faire des souhaits avec les lanternes du ciel et prendre visite à la cascade la plus pittoresque du pays, Shifen est un endroit à mettre dans votre liste de poche car l'incroyable ligne de Shifen a beaucoup à vous offrir.

Shifen, un petit village calme situé dans une région verdoyante de montagne dans la ville de New Taipei, est l'un des rares endroits dans le pays où les lanternes du ciel sont autorisés à lancer.

Comme les gens peuvent librement traverser les voies simples vers la rue principale de Shifen, une scène commune va se dérouler sur la voie ferrée où les foules de visiteurs vont poser des lanternes du ciel dessus. Et quand un train diesel s'approche lentement de la section qui est flanquée de maisons sur les deux côtés de la vieille rue, les travailleurs de l’ administration du chemin de fer de Taiwan (TRA) vont commencer à souffler leurs sifflets pour avertir les touristes qui lancent les lanternes de s'éloigner de la voie ferrée. Le train traverse lentement la vieille rue Shifen avec de nombreuses lanternes du ciel qui parsèment déjà le ciel dans la soirée, c’est l’une des images les plus mémorables de Taiwan.

Les maisons sur les deux côtés du chemin de fer se composent principalement de boutiques de lanternes, de boutiques de souvenirs et de restaurants. Les visiteurs peuvent obtenir une lanterne pour environ NT$ 150 et presque tous les boutiques qui vendent des lanternes dans la région, enseigneront les clients sur la façon du lancement de la lanterne ainsi que des offres de prises de photos des clients pendant le lancement de la lanterne. Mais avant de les laisser en vol dans le ciel, il ne faudra pas oublier d'écrire vos souhaits dessus car il parait que les souhaits vont être envoyés au paradis.

Faire voler les lanternes du ciel est devenu une tradition de Shifen et des autres villages localisés dans le quartier de Pingxi dans la ville de New Taipei. Le Festival de la lanterne du ciel de Pingxi qui se tient chaque année pendant des semaines précédé du Festival des Lanternes du 15 janvier du calendrier lunaire chinois, attirent des dizaines de milliers de visiteurs. C'est l'une des scènes les plus touchantes à voir d'innombrables étoiles comme les lanternes volants et scintillants loin dans le ciel nocturne vers les montagnes dans la distance.

La meilleure façon d'arriver à Shifen est de prendre le train. Il suffit de prendre un train pour la gare de Ruifang et de transférer à la ligne Pingxi pour descendre à Shifen. Il est recommandé d'acheter un laissez-passer d'une journée, ce qui permet au détenteur de billet de prendre tous les trains à toutes les gares du chemin de fer le long de la ligne pour une journée entière.

Cet article, publié à l’origine en langue anglaise “Visit Shifen and other villages along Pingxi Rail Line”par George Liao, a été traduit par Jennifer Lin en langue française.