Un chapeau policier, un poste de police

Taipei (Taiwan News) - Le service de radiodiffusion de la police a tenu une activité de vote sur le site internet «à la recherche du poste de police la plus spéciale». Le poste de police de Xinhua à Tainan sous le Département de Police de la ville de Tainan a remporté le 1er prix pour son architecture d’un chapeau de police, a dit le reportage.

“Le site de la salle de réception du service de radiodiffusion de la police a tenu une activité de vote sous le thème de «à la recherche de la poste de police la plus spéciale» à partir du 1er décembre au 19 décembre. Le poste de police de Xinhua a remporté 671 voix contre 650 voix pour le poste de police de Pingxi à Ruifang de New Taipei City. Celui de Pingxi est un bâtiment construit en lanterne du ciel et celui de Xinhua en chapeau de police”, a dit le poste de police de Xinhua.

“Le poste de police de Xinhua peut recevoir le support des amis des internautes, c’est grâce à chaque collègue qui a fait beaucoup d’effort dans leur travail. Le poste de police est l’organe du département de police le plus proche de la vie quotidienne du public, son but est de maintenir la loi et l’ordre, de lutter contre la criminalité, la sécurité maternelle et infantile, donner de l’assistance et la recherche des personnes disparus, faire le contrôle routier etc, c’est un protecteur silencieux de la communauté”, a poursuivi le poste de police de Xinhua.

“A partir du 1er décembre 2016 au 28 février 2017 aura lieu une compétition de photographie sous le thème de «Love Hat, Love Police». Les visiteurs peuvent prendre des photos pour laisser des souvenirs mais aussi de partager ces beaux bâtiments avec le monde entier”, a dit le poste de police de Xinhua.