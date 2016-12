CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wednesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 399 1-2 May 412 1-4 Jul 426 1-2 Sep 441 Dec 458 3-4 Mar 472 May 478 3-4 Jul 481 3-4 Sep 494 1-2 Dec 512 1-2 Mar 522 1-4 May 530 1-2 Jul 515 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 347 1-4 May 354 Jul 361 1-2 Sep 369 Dec 378 1-4 Mar 387 1-4 May 393 Jul 397 1-2 Sep 393 1-4 Dec 394 3-4 Mar 396 May 400 Jul 412 Sep 412 Dec 403 1-2 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 223 1-4 May 223 1-4 Jul 224 1-4 Sep 225 1-4 Dec 228 3-4 Mar 228 3-4 May 228 3-4 Jul 228 3-4 Sep 228 3-4 Dec 228 3-4 Jul 228 3-4 Sep 228 3-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1006 3-4 Mar 1017 May 1026 1-4 Jul 1033 Aug 1030 Sep 1012 1-4 Nov 997 1-2 Jan 1000 1-4 Mar 994 1-4 May 993 1-4 Jul 993 1-2 Aug 986 1-4 Sep 976 Nov 966 1-4 Jan 969 1-4 Mar 969 1-4 May 971 1-2 Jul 977 1-2 Aug 977 1-2 Sep 977 1-2 Nov 961 Jul 961 Nov 953 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 36.04 Mar 36.34 May 36.54 Jul 36.73 Aug 36.64 Sep 36.43 Oct 36.07 Dec 36.03 Jan 36.02 Mar 35.98 May 35.99 Jul 36.04 Aug 36.01 Sep 35.98 Oct 35.93 Dec 35.92 Jan 35.92 Mar 35.92 May 35.92 Jul 35.92 Aug 35.92 Sep 35.92 Oct 35.92 Dec 35.92 Jul 35.92 Oct 35.92 Dec 35.92 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 309.50 Mar 313.60 May 316.40 Jul 319.80 Aug 318.90 Sep 316.50 Oct 311.90 Dec 312.50 Jan 312.30 Mar 310.60 May 310.10 Jul 310.20 Aug 309.30 Sep 307.90 Oct 305.60 Dec 302.80 Jan 307.90 Mar 307.90 May 307.90 Jul 307.90 Aug 307.90 Sep 307.90 Oct 307.90 Dec 307.90 Jul 307.90 Oct 307.90 Dec 307.90