New York (AP) — Cocoa futures trading on the IntercontinentalExchange (ICE) Wednesday: (10 metric tons; $ per ton)

Open High Low Settle Change Mar 2256 2287 2252 2279 Up 23 May 2254 2279 2248 2271 Up 20 Jul 2256 2277 2249 2270 Up 18 Sep 2272 2284 2266 2274 Up 16 Dec 2291 2293 2275 2286 Up 16 Mar 2306 2306 2287 2298 Up 14 May 2322 2322 2316 2316 Up 13 Jul 2335 Up 14 Sep 2353 Up 14