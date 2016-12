La déesse Mazu accompagne les élèves dans une excursion scolaire

Taipei (Taiwan News) - Mazu, déesse chinoise de la mer du temple Hsinkang Fengtain Gong prétend d’être le plus vieux temple de Mazu à Taiwan, a joint une excursion d'école de deux jours à l'est de Taiwan le week-end dernier, a dit le reportage.

“C’est la deuxième fois que la déesse Mazu de Fengtian Gong , un temple localisé dans le canton de Singang dans la comté de Chiayi, a accepté d'accompagner les élèves dans un voyage de deux jours a l’est de Taiwan”, a dit Liao Lian-xi, le président de l’École Nationale aux études supérieures des Arts de Singang. “La première fois, c’est en 2010 où Mazu a accompagné les élèves diplomés lors d'un voyage de fin d’étude au sommet de la montagne Jade, la plus haute montagne de Taïwan.”

Pour demander la compagnie de la déesse Mazu, Liao et d’autres membres de l’école et les 30 élèves sont allés au temple de Mazu et ont utilisés les blocs de divinations en forme de croissants de lune en bois ou en plastique, posés au bord de la table. Liao les a jetés en l’air et a reçu la réponse “oui” (l’avers du croissant de lune et le revers du croissant de lune) après neuf fois consécutives, a dit le reportage.

On voit souvent le croissant de lune coloré en rouge, ils peuvent être en bois ou en plastique et ils sont posés au bord de la table devant les dieux ou dans des boîtes près des bâtons de tiges. Les gens se servent pour poser des questions aux dieux, dont la plupart de leurs questions sont sur la santé, le travail, le mariage, les études ou sur l’avenir etc.

D’après le site de Hsinkang Mazu, l’origine de la statue de la déesse Mazu provient de l’île de Meizhou en Chine. A l’époque, beaucoup de gens quittent leur famille pour travailler à l’île de Formose (Taiwan), mais pour arriver à l’île de Formose, il faudrait traverser le détroit de Taiwan ou détroit de Formose qui était dangereux. En 1622, les ancêtres sont allés à l’île de Meizhou pour enchasser une statue de la déesse Mazu sur le bateau pour protéger les voyageurs pendant le voyage. Quand le bateau a navigué pres de Pongkang, l’ancien nom de Singang, la déesse Mazu a fait signe de rester à Singang.