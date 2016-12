Un autre choix pour fêter Noël à Taïpei: Parc Aquatique de Taipei

Dans une semaine se déroulera la fête de Noël, beaucoup de gens ont déjà un plan pour fêter ce jour de Bonheur, d’autres ne savent pas encore où aller. Il y a beaucoup d’endroits où on peut voir des décorations sur cette évènement comme Taipei 101 ou dans le quartier de commerce de Xinyi. Pour ceux qui aime le calme, le Parc Aquatique de Taipei peut être un bon choix, a dit le reportage.

Situé entre Zhongzheng et le district de Da'an, Gongguan est le plus grand quartier des étudiants de Taïwan et une zone de loisirs populaire à Taipei avec son célèbre marché de nuit de Gongguan.

Les organisateurs ont rassemblé les bois qui ont dû endommager pas mal d’endroits pendant la saison des tempêtes de pluie le 21 septembre 1999, maintenant ils sont décorés en grands arts publiques dans le Parc Aquatique de Taipei, a dit le reportage.

“C’est la sixième année que la saison de Noël se déroule, c’est une fête très attendue pour les résidents du quartier de Gongguan, cette année sous le thème de « Musée de l'Eau Potable sans sommeil», l’ évènement a débuté dès aujourd’hui (18 décembre) au Parc Aquatique de Taipei”, a dit le department de l’eau de Taipei.

Pour ceux qui ne veulent pas aller dans les lieux pleins de foules pour passer Noël, le Parc Aquatique de Taipei à Gongguan peut être un choix. A part une promenade dans le Musée de l'Eau Potable dans la journée, le Parc Aquatique de Taipei va se transformer dans un monde illumineux dans la soirée avec un grand arbre de Noël étincelant.