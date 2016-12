CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Monday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 405 May 417 1-2 Jul 431 1-4 Sep 445 Dec 462 Mar 473 1-2 May 479 3-4 Jul 482 Sep 494 1-2 Dec 513 Mar 525 1-2 May 533 3-4 Jul 517 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 353 1-4 May 360 Jul 367 1-2 Sep 375 Dec 384 1-4 Mar 392 1-2 May 398 Jul 402 1-2 Sep 398 3-4 Dec 399 1-2 Mar 400 May 400 Jul 416 Sep 416 Dec 406 1-4 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) Mar 225 1-2 May 227 Jul 229 Sep 234 1-4 Dec 230 Mar 230 May 230 Jul 230 Sep 230 Dec 230 Jul 230 Sep 230 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) Jan 1021 1-2 Mar 1032 May 1040 1-2 Jul 1046 1-2 Aug 1043 1-2 Sep 1026 1-2 Nov 1012 Jan 1012 3-4 Mar 1006 May 1004 1-2 Jul 1005 1-4 Aug 998 Sep 986 Nov 974 3-4 Jan 975 1-2 Mar 975 1-2 May 975 1-2 Jul 981 1-4 Aug 981 1-4 Sep 981 1-4 Nov 963 1-4 Jul 963 1-4 Nov 955 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) Jan 36.56 Mar 36.85 May 37.04 Jul 37.24 Aug 37.10 Sep 36.86 Oct 36.49 Dec 36.45 Jan 36.43 Mar 36.44 May 36.41 Jul 36.47 Aug 36.48 Sep 36.45 Oct 36.40 Dec 36.39 Jan 36.39 Mar 36.39 May 36.39 Jul 36.39 Aug 36.39 Sep 36.39 Oct 36.39 Dec 36.39 Jul 36.39 Oct 36.39 Dec 36.39 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) Jan 312.20 Mar 316.40 May 319.60 Jul 322.90 Aug 321.90 Sep 319.70 Oct 316.20 Dec 316.70 Jan 316.10 Mar 313.80 May 312.30 Jul 312.40 Aug 311.70 Sep 310.30 Oct 308.10 Dec 305.30 Jan 310.40 Mar 310.40 May 310.40 Jul 310.40 Aug 310.40 Sep 310.40 Oct 310.40 Dec 310.40 Jul 310.40 Oct 310.40 Dec 310.40