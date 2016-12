Perte de la plaque en bois de l’Église St. Joseph

L’Église St. Joseph localisé dans le quartier de Houbi dans la ville de Tainan a perdu sa plaque écrite «萬有真原»,une plaque en bois offerte par les membres de l’église en 1958, accrochée sur la porte d’entrée. Le responsable de cette église, l’Église Sainte-Croix de Jingliao, le prêtre Francois Verny demande à celui qui a pris cette plaque de la rendre, a dit le reportage.

Selon la légende, l’Empereur Kangxi de la Dynastie Ching est tombé malade du malaria, tous les médicaments de la médicine chinoise ne l’ont pas guéri. Un prêtre qui était à Beijing, a offert à l’empereur des médicaments de la médicine occidentale et l’a guéri de son maladie. L’Empereur Kangxi a offert au prêtre, des terres et de l’argent en récompense et a restauré l’église qui était située proche du Palais Royal. L’Empereur Kangxi a écrit «萬有真原» sur une plaque en bois et l’a offerte à l’église après sa restauration, d’après le reportage de la presse local.

D’après le dogme catholique, la plaque écrite «萬有真原» veut dire «sur l’unicité de Dieu : il n’y a qu’un seul Dieu,Créateur et Seigneur de toutes choses».

“C’est quelque chose de précieux qui a disparu mais peut-être Dieu veut donner une chance pour écrire une nouvelle plaque. Nous n’avons pas appelé la police sur cette disparition, tout en espérant que Dieu peut la ramené à sa place originale mais si elle ne peut pas revenir, peut-être que Dieu voudrait sculpter la phrase de la bible « Viens, Seigneur Jésus!» pour continuer à protéger ses civiles”, a dit père Francois Verny.

L’Église St. Joseph est une division de l’Église de la Sainte-Croix de Jingliao, elle a commencé sa construction en 1957 et est rentré au service en 1958. La plaque en bois est un cadeau offert par les membres de l’église, et depuis des années, c’est une spécialité de l’église, a dit le reportage.

Le bâtiment de l’église est vieux et est resté vide pendant des années, mais avec l’effort du père Francois Verny qui est à la recherche des dons pour la reconstruction de l’église, sa restauration commencera en février 2017, a dit le reportage.