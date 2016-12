Taipei Zoo prête des pangolins à Leipzig Zoo de l’Allemagne

Un couple de pangolins appelé Shueili et Chuanxiong ont été prêtés à Leipzig Zoo pour la reproduction de la population des pangolins en Europe le 11 décembre, a dit le reportage.

“Shueili (水里) et Chuanxiong (穿芎) sont deux des animaux sauvages du programme pour l’hospitalier et le sauvetage des animaux sauvages soutenu par le Bureau Forestier. Après avoir évalué les conditions de vie des deux pangolins qui sont inadéquats de les laisser retourner dans la nature, nous les avons gardé au zoo. De plus, comme les autres pangolins, ces deux pangolins ont déjà des expériences sur la reproduction. Après avoir pris des considérations, nous avons décidé de les prêter à Leipzig Zoo d’Allemagne pour aider sur la reproduction de la population des pangolins en Europe”, a dit Taipei Zoo.

Selon Wikipédia, les pangolins ou manidés sont une famille des mammifères insectivores édentes dont le corps allongé est en grande partie recouvert d’écailles, ils sont appelés aussi des fourmilliers écailleux. Cet espèce animal vit dans les régions tropicales et équatoriales d’Afrique et d’Asie du Sud-Est.

“En 2007 et 2009, nous avons prêté le pangolin mâle, Toufen (頭份) et le pangolin femelle, Guishan (龜山) à Leipzig Zoo mais dommage que ces deux pangolins n’ont pas fait de reproduction”, a poursuivi Taipei Zoo.

C’est la première fois en 2014 que Taipei Zoo a réussi a élever le pangolin, Xiongwu (芎梧), ce qui attire l’attention des zoos internationaux, a dit le reportage.

D’après Wikipédia, c’est le seul mammifère qui est quasiment impossible à élever en captivité, pour des raisons liées à son alimentation, à sa santé et à son comportement.

Cet espèce animal est le plus menacé au monde par le braconnage et le commerce illégal à destination du marché sud-est asiatique. Trois espèces des pangolins comme Manis crassicaudata, Manis javanica et Manis pentadactyla, sont figurés sur la liste des espèces de l’Annexe I de la Convention sur le commerce international des espèces de faune (CITES) depuis cette année.