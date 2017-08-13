打造友善環境 小爸媽也能自力更生養大孩子

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）為關懷小爸媽和預防青少女未婚懷孕，勵馨基金會昨（12）日特別舉辦「擁抱 young 父母，看見生命力」宣導活動，呼籲「同理小爸媽，撕下負面標籤」，以及向青少年宣導預防懷孕正確觀念，雙管齊下打造友善青少年的社會環境。

社會局長張錦麗表示，隨著社會風氣開放，性行為發生年齡層日漸下降，根據市府針對小爸媽進行跨局處清查，並提供關懷訪視及育兒指導等相關服務發現，105年共計有102 名未滿 20 歲的青少女成為小媽媽，106 年截至上半年即有 86 名小媽媽，其中未滿 15 歲就懷孕生子者高達 20%，且年紀最小的竟然只有13歲。

張錦麗表示，新北市府團隊秉持「預防優先」，提供青少年正確的情感教育、性別教育及自我保護的觀念，積極提供小爸媽各項求助管道及福利資訊，鼓勵小爸 媽勇敢求助。

勵馨基金會新北分事務所主任李玉華表示，新北分事務所自2013年以來開啟「青少女懷孕服務方案」，截至目前共服務419位小爸媽，從小爸媽的生命故事發現，他們願意自我負責、只要社會不以標籤、負面的眼光看待，而能以支持、友善的態度，幫助他們在就學、托育、就業、經濟上自立，這個社會就 能避免嬰兒棄養、自殺等憾事發生。

「擁抱 young 父母，給愛小腳丫；社會不標籤，你我多給力」，勵馨新北相信，打造友善青少年的社會環境能大力翻轉小爸媽與小腳丫的生命，以同理、接納的態度關懷小爸媽，幫助他們更有能力及資源來兼顧就學、就業和養育新生命。新北市社會局也有多項管道協助小爸媽，例如青少年親善門診、專心就學/復學方案、好孕專車、到宅育兒指導等，鼓勵面臨懷孕的小爸媽能敢於求助。