《躍‧動》臺北運動史世紀縱橫特展 揭開臺灣人百年來風華故事

（台灣英文新聞／黃慧瑜 台北綜合報導）距離世大運開賽倒數5天，臺北市立文獻館特別精心規劃難得一見的「《躍‧動》臺北運動史的世紀縱橫」特展，溯自日本時代迄今，精選數百幅各時期發光發熱的運動圖像，邀請大家為熱情的國際賽事吶喊同時，亦能以輕鬆沈潛的心靈悠遊回顧臺北運動史世紀縱橫的漫漫長河。

回顧台灣參加1987年世大運正好30年，期間歷經多年努力爭取，始開啟臺灣參與世界大學運動會及大學生國際運動競技的第一道曙光。

臺北市文化局長鍾永豐致詞表示，繼中山堂辦理世界運動郵票展，更接力於由文獻館以擅長的歷史文獻采集專長盛大辦理「《躍‧動》臺北運動史的世紀縱橫」特展，藉由早期體育運動文物、歷史文獻、臺北體壇發光發熱的人事物，同步顯現臺北市邁向健康城市的發展軌跡，更鼓勵大家踴躍購票參加世大運開閉幕活動。

展覽會場共區分為日本時代、臺灣光復初期與臺灣省運動會、省轄市時期、直轄市時期四大區域，其中直轄市時期再細分為體育專職機構建立元年；政治解禁、全民運動風起雲湧；陽光健身普照、競技運動蓬勃發展等單元。並規劃早期校園裡的青春吶喊、動人心弦的體壇故事兩個特色展區，尤其現場特地向景美女中借來拔河比賽繩，民眾可拉起繩子與圖像中的景美女中拔河較量，更是不容錯過的拍照景點。

在本次特展中有非常多值得駐足瀏覽的亮點，綜觀如「臺灣女子體育的興起」、「見證臺北市百年學校體育風華」、「消失的體育場館」…等，還有蒐錄了臺北市從日本時代起至迄今有關的運動歷史照片，依時間排序一次看夠。在「早期校園裡的青春吶喊」主題展示區亮點中，可以看到近百年建中黑衫軍的緣起與典範；成功高中豪邁創舉馬拉松；還有北一女中與中山女山英姿颯颯著裙裝登玉山（新高山）的青春身影；還有「景美女中拔河隊、讓世界看見臺灣」等事蹟，喚起你我曾在校園裡運動吶喊的共同回憶。另「動人心弦的體壇故事」主題展示區亮點中、蒐錄了「飛躍的羚羊 紀政(代表臺灣女性運動員在奧運會上奪得的第一枚獎牌)」。「雅典奧運首面金牌跆拳道得主陳詩欣(臺北市出生的女性菁英)」，還有成長於臺北市對臺灣體壇極具貢獻的人士，如「臺灣田徑之神-高何土」、「臺灣橄欖球巨星-柯子彰」、「臺灣網球之父-楊斌彥」、「成於鋼管、功在體壇-吳文達」、「臺灣慢壘之父-陳河東」、「木球運動發明人-翁明輝」等人，其在臺灣體壇默默付出奉獻，與其不可抹滅極具貢獻的事蹟，值得令人讚許與懷念。

此外，亦展示開啟臺灣表演會之先驅－師大體育系、及無聲的力量－2009年夏季聽障奧林匹克運動會(簡稱：臺北聽奧) 等，展示多樣相關典藏文物。

展覽期間在樹心會館辦理多場假日活動包括：體壇知識金頭腦導覽有獎徵答(8/12、8/26、9/9、9/23週六下午1時起)。臺北運動風手作工坊(8/19、9/30週六下午2時)，因名額有限可於當日活動前向本展工作人員登記報名。運動題材特典影片欣賞「KANO」、「翻滾吧！阿信」，展覽期間 每週日下午播映(可自行入席觀賞)。

