市售涼麵抽驗 吾家味涼麵生菌數超標

(台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導)酷夏盛暑正是享用涼麵的季節，但市面上涼麵大都是放在室溫下販售，不管是麵、醬料或配料小黃瓜等都易滋生細菌，造成大腸桿菌或生菌數超標。北市政府衛生局6月起針對市售涼麵進行食品抽驗總計抽驗50件，其中1件生菌數超標。

北市政府衛生局表示，50件涼麵分別來自於連鎖超商、大賣場、小吃店及涼麵販售商等處，檢驗衛生標準(大腸桿菌群、大腸桿菌)，其中中正區的吾家味涼麵初、複抽驗都不符合標準，生菌數超標。

北市衛生局表示，大腸桿菌群常被用來作為監測食品是否遭受污染，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一，食品中檢出大腸桿菌群過多，雖不是食品中毒病原菌，不致於影響身體健康直接致病，卻足以顯示該產品衛生狀態不良。衛生指標菌如超過標準，即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境。

北市衛生局更提醒涼麵製、售業者應重視製作過程、環境衛生、人員操作、衛生習慣及自主管理情形，而「冷藏」及「溫度控管」是涼麵製售保持新鮮、不變質的重要法則。相關製售衛生事項：

一、 製售場所應維持整潔乾淨。

二、 找錢、拿錢後，盛裝涼麵等各個不同的動作前，應澈底洗淨雙手。

三、 小黃瓜或紅蘿蔔等蔬果選用要新鮮，用專用柔軟菜瓜布或軟布刷洗 2~3次澈底洗淨，最後再使用乾淨的水(如冷開水)或過濾水清洗，刨絲備用要適量。

四、 麵條、生菜配料及醬料，應分開加蓋冷藏貯放，同時妥善控制販售量，並分段取用。

五、 盛裝容器、刨絲器具，應隨時沖刷乾淨，並有效消毒。

六、 販售場所應有防塵及病媒防治措施。

七、 生、熟食所使用之刀具、砧板應分開使用，避免交叉污染。

八、 涼麵及刨絲、配料、拌醬要分開包裝給客人，不要事先預拌在一起。

九、 製售衛生應維持，並落實溫度控管。

北市衛生局同時提醒民眾，購買涼麵應選擇製售環境乾淨、整潔及商譽良好的店家，最好購買冷藏販售的涼麵，購買後應立即食用完畢，若不能立即食用，則應妥適存放於冷藏7℃以下的冰箱，且勿隔餐食用。臺北市衛生局為讓民眾安心食用涼麵，仍將持續稽查輔導業者及品質監控抽驗，以維護市民食用涼麵的衛生安全。