太陽星君普照大地 律師、社工最愛拜

（台灣英文新聞/ 黃慧瑜 綜合報導）好熱!最近太陽公公發威，板橋地區還一度飆出全台最熱38度高溫，但可別望天興嘆，因為太陽公公是有神格的，也就是太陽星君，祂同時也是律師及社工的守護神，主祀太陽星君的廟宇並不多，位於淡水區的太陽宮是新北市唯一主祀太陽星君的宮廟。

太陽宮管理人張忠雄表示，道教中的太陽神被稱為太陽星君，也就是俗稱的太陽公公，正式名稱為「日宮炎光太陽星君」、「日宮太陽帝君孝道仙王」，又稱「太陽帝君」，是屬於自然崇拜的神明，掌管天時運作，四時寒暑不息，萬物才得以滋生茁壯。

由於是自然崇拜，太陽星君的塑像通常以擬人化造型呈現，有著紅臉、火紅色的鬍子，手拿代表「日」的令牌，和代表月亮的太陰星君並立於玉皇上帝的左右兩側，顯示太陽與月亮的地位非常重要，這也是奉祀太陽星君的廟宇，通常都還會配祀太陰星君的原因。

張忠雄說，每年農曆三月十九日是太陽星君聖誕，廟方都會舉辦祭典，感謝太陽星君恩德。由於太陽星君光芒普照世間不分貴賤，也代表公正與博愛，因此許多法律、社工和政治相關職業的民眾也會特別準備花果祭品，前來祈求消災解厄及賜福康泰。

另外，傳說遠古時十個太陽同時出來作祟，后羿射下九個太陽，其中只有一個幻化成人，隱居修行，得道後就是現在的玄壇元帥趙公明，也是民間所熟知的中路財神、財神爺、寒單爺，與福德正神同為生意人的守護神。

位於萬里區的金山財神廟是新北市內奉祀玄壇元帥的著名廟宇，也是近年連續名列網路票選前五大的財神廟，許多信眾都特別前往拜財神求好手氣，尤其獨步全臺的財神銀行，更是做生意的信眾們借錢母的好所在。正殿五路財神，由中路玄壇元帥趙公明率納珍天尊、招財使者、招寶天尊以及利市仙官，職司迎祥納福、利益眾生。

民政局宗教禮俗科長藍品畯表示，除淡水太陽宮以外，永和南清宮、三重顯明宮、汐止玉泉宮、金山慈護宮等，也都有副祀太陽星君，而八里五福宮、石碇五路財神廟則有奉祀玄壇元帥，民眾就近前往參拜祈福外，也別忘了天熱做好防曬措施，多補充水分。